Artilheiros, assistentes e mais: as estatísticas do Brasileirão 2025

Kaio Jorge tem boas estatísticas no Brasileirão 2025

O Brasileirão de 2025 está próximo de sua metade, com as brigas já desenhadas. Além dos tradicionais rankings de gols e assistências, a maior cobertura de estatísticas no futebol atual permite outras leituras.

Entre elas, estão a quantidade de passes para uma finalização. Esse número conta cada “assistência” para um chute de companheiro, indicando o quanto cada jogador gera chances para seu time.

Outros que focam mais na parte defensiva são os de goleiros. Do inglês, o clean sheets (que em tradução livre significa “lençóis limpos”) representa a quantidade de jogos que um arqueiro passou sem sofrer gols.

Assim, extraindo informações do site Sofascore, PLACAR ranqueou os principais jogadores nas estatísticas mais importantes do Brasileirão 2025. Em todos os casos, o número de minutos (ou jogos) em campo foi utilizado como desempate.

As principais estatísticas do Brasileirão

Artilheiros

1 – Kaio Jorge (Cruzeiro) – 13 gols

2 – Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) – 10 gols

3 – Pablo Vegetti (Vasco) – 9 gols

4 – Reinaldo (Mirassol) – 7 gols

5 – Pedro Raul (Ceará) – 7 gols

Maiores assistentes

1 – Lucas Mugni (Ceará) – 5 assistências

2 – Alan Patrick (Internacional) – 5 assistências

3 – Giorgian De Arrascaeta – 5 assistências

4 – Matheus Pereira – 5 assistências

5 – Kaio Jorge – 5 assistências

Passes para finalização

1 – Alan Patrick (Internacional) – 52 passes para finalização

2 – Jhon Jhon (RB Bragantino) – 48 passes para finalização

3 – Lucas Lima (Sport) – 40 passes para finalização

4 – Gustavo Scarpa (Atlético Mineiro) – 39 passes para finalização

5 – Jhon Arias (Fluminense) – 33 passes para finalização

Chutes

1 – Kaio Jorge (Cruzeiro) – 56 chutes

2 – Pablo Vegetti (Vasco) – 50 chutes

3 – Pedro Raul (Ceará) – 50 chutes

4 – Hulk (Atlético Mineiro) – 45 chutes

5 – Luciano (São Paulo) – 43 chutes

Duelos ganhos

1 – Paulo Henrique (Vasco) – 112 duelos ganhos

2 – Kaiki (Cruzeiro) – 111 duelos ganhos

3 – Dieguinho (Ceará) – 105 duelos ganhos

4 – Enzo Díaz (São Paulo) – 99 duelos ganhos

5 – Wesley Ribeiro (Internacional) – 93 duelos ganhos

Dribles certos

1 – John John (RB Bragantino) – 47 dribles certos

2 – Paulo Henrique (Vasco) – 38 dribles certos

3 – Tomás Cuello (Atlético Mineiro) – 33 dribles certos

4 – Ferreirinha (São Paulo) – 29 dribles certos

5 – Erick Pulga (Bahia) – 28 dribles certos

Defesas (goleiro)

1 – Lucas Arcanjo (Vitória) – 70 defesas

2 – Gabriel Brazão (Santos) – 61 defesas

3 – Cássio (Cruzeiro) – 55 defesas

4 – Tiago Volpi (Grêmio) – 51 defesas

5 – Rafael (São Paulo) – 50 defesas

Clean Sheets (goleiro)

1 – Agustín Rossi (Flamengo) – 11 jogos

2 – John (Botafogo) – 9 jogos

3 – Cássio (Cruzeiro) – 9 jogos

4 – Everson (Atlético Mineiro) – 7 jogos

5 – Weverton (Palmeiras) – 6 jogos