O Athletico-PR suou, mas conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol na tarde deste sábado (30), na Arena da Baixada. Em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa do Mundo, o Furacão esbarrou na forte marcação paulista durante quase todo o jogo. No entanto, a estrela do artilheiro Viveros brilhou na reta final para garantir os três pontos e manter os paranaenses no topo da tabela.

Susto inicial e resposta na trave

Apesar da diferença na tabela — com o Athletico brigando no G4 e o Mirassol afundado na zona de rebaixamento —, os visitantes não se intimidaram nos minutos iniciais.

Aos 15 minutos, a defesa rubro-negra vacilou na saída de bola, permitindo que Carlos Eduardo finalizasse com perigo, obrigando o goleiro Santos a fazer uma grande defesa para evitar o pior.

A resposta dos donos da casa veio pouco depois, aos 20 minutos, quando Claudinho recebeu um longo lançamento, invadiu a área e bateu cruzado, carimbando a trave esquerda de Walter. Após o lance de perigo, o jogo perdeu em criatividade e foi para o intervalo truncado.

Pressão na etapa final e o golpe do artilheiro

Na volta para o segundo tempo, o técnico Odair Hellmann promoveu a entrada de Julimar, que quase abriu o placar no primeiro toque na bola, mandando um chute cruzado rente à trave. O Athletico passou a rondar a área adversária, mas pecava no último passe.

O jogo se encaminhava para um empate sem gols, repleto de faltas e cartões amarelos, até que as alterações surtiram efeito definitivo. Aos 40 minutos, João Cruz, que havia saído do banco, fez um cruzamento preciso pela direita. O colombiano Viveros, mostrando faro de gol, apareceu na pequena área para desviar e explodir a Arena da Baixada.

Cenário para a pausa

O gol não apenas garantiu a vitória magra, mas também consolidou Viveros como o grande artilheiro do campeonato, agora com 11 gols marcados.

Com o resultado, o Athletico-PR chega aos 30 pontos, firmando-se entre os líderes do Brasileirão antes da paralisação para a Copa do Mundo. Já o Mirassol permanece em situação delicada, estacionado nos 16 pontos e amargando a 18ª colocação na zona de rebaixamento. O torneio nacional retorna apenas no dia 22 de julho.