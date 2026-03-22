A Arena MRV, em Belo Horizonte, registrará um marco inédito em sua história no dia 1º de abril de 2026. Pela primeira vez, o estádio sediará uma partida oficial com um mandante que não seja o seu proprietário, o Atlético-MG. O América-MG utilizará a arena para enfrentar o Botafogo-SP, em confronto válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogo estava originalmente marcado para o Estádio Independência no dia 2 de abril, mas foi antecipado e terá seu início às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV.

Transferência de mando

A mudança de local ocorreu devido à indisponibilidade do Estádio Independência, casa habitual do clube alviverde. O estádio do Horto receberá o evento religioso “Família ao Pé da Cruz” no dia 3 de abril. A administração do estádio optou por não sediar a partida para preservar as condições do gramado e garantir a logística do evento religioso.

Detalhes da partida: