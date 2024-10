Com 3 gols de Veiga, Palmeiras vence Juventude e cola no Botafogo

O Palmeiras conseguiu três pontos cruciais na disputa pelo título ao bater o Juventude por 5 a 3, em um jogo repleto de emoções neste domingo, 20, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga foi o grande destaque da partida no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com três gols marcados.

Com 60 pontos, o Palmeiras colou no líder Botafogo, que tropeçou diante do Criciúma na rodada e ficou com 61. O Juventude, por sua vez, permaneceu com 34 pontos, na 14ª colocação, ainda ameaçado de rebaixamento (confira a classificação completa e atualizada do Brasileirão).

Jogo eletrizante de 8 gols

O Alfredo Jaconi recebeu o jogo com mais gols nesta edição do Brasileirão. O Palmeiras saiu na frente aos 21 minutos, quando Felipe Anderson lançou Estêvão, que driblou o goleiro e marcou seu 10º gol no Brasileirão (é o vice-artilheiro, com um a menos que Pedro, do Flamengo, que está lesionado e só volta em 2025).

O Juventude empatou já no fim da primeira etapa, com Danilo Boza após cobrança de escanteio, mas ainda havia tempo para Raphael Veiga receber de Estêvão e recolocar o Palmeiras na frente aos 43 minutos, com um chute certeiro de canhota.

O jogo seguiu em ritmo frenético na segunda etapa e o Juventude voltou a empatar logo aos 3 minutos, com Ronaldo, aproveitando sobra após cobrança de escanteio. A resposta do Verdão foi imediata, novamente com Veiga, agora aproveitando passe de Richard Ríos. O meia colombiano marcou o quarto do Palmeiras em cobrança de falta que desviou a zaga e matou o goleiro Mateus Claus.

A equipe gaúcha ainda diminuiu com Edson Carioca em uma lindo lance, ao aplicar uma caneta em Mayke e bater firme de canhota. Aos 44 minutos, Raphael Veiga confirmou seu hat-trick ao aproveitar falha de Zé Marcos e bater cruzado de canhota.

Próximos jogos de Palmeiras e Juventude

Os clubes alviverdes agora tem objetivos distintos no campeonato. O vice-líder do campeonato volta a campo dia 26 diante do Fortaleza, em São Paulo. Já o Juventude visita o Flamengo no mesmo dia.

Palmeiras: Fortaleza (casa), Corinthians (fora), Grêmio (casa), Bahia (fora), Atlético-GO (fora), Palmeiras (casa), Cruzeiro (fora), Fluminense (casa)

Juventude: Flamengo (fora), Fortaleza (casa), Bahia (casa), Grêmio (fora), Cuiabá (casa), Atlético-MG (fora), São Paulo (fora), Cruzeiro (casa).

Siga os lances de Juventude x Palmeiras pelo Brasileirão

