AO VIVO: Juventude x Cruzeiro pela última rodada do Brasileirão

Com destino já definido, o Juventude recebe o Cruzeiro no Alfredo Jaconi pela última rodada do Brasileirão. Diferente do Juventude, o Cruzeiro ainda tenta conseguir uma vaga na Libertadores, mas depende de si e de uma derrota do Bahia.

Publicidade

Juventude x Cruzeiro minuto a minuto

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.