AO VIVO: Inter x Flamengo pela 17ª rodada do Brasileirão

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 30, e jogo atrasado válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O encontro no Beira-Rio vale muito para as duas equipes. Isso porque, colados na tabela, o confronto direto deixa o vencedor dentro do G-4, com vantagem do empate ao Rubro-Negro para se manter entre os primeiros. A bola rola às 19h (de Brasília).

Os lances de Inter x Flamengo pelo Brasileirão: