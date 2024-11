AO VIVO: Fluminense x Grêmio pelo campeonato brasileiro

O Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. As duas equipes se enfrentam em momentos parecidos na tabela. O Fluminense é o 13º colocado, enquanto o Grêmio é o 11º.

Publicidade

Em um campeonato acirrado na parte de cima e na parte debaixo do tabela, esse jogo se mostra crucial para as duas equipes, já que uma vitória afasta ainda mais os riscos de rebaixamento.

Fluminense x Grêmio minuto a minuto

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.