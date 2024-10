O Fluminense fez a lição de casa nesta terça-feira, 22, em jogo atrasado válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto direto contra o Athletico Paranaense, o Tricolor carioca venceu por 1 a 0 e diminuiu a pressão na parte de baixo da tabela, afundando o Furacão na zona de rebaixamento. A equipe rubro-negra não vence há 11 jogos.

O peso do confronto direto deixou tanto o Fluminense quanto o Athletico tensos e o início do jogo foi de baixa intensidade. O time da casa ainda conseguiu ter maior controle de bola e exigiu duas boas defesas do goleiro Mycael. Ainda assim, as faltas e os cartões amarelos foi os principais destaques dos 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, a rede balançou com cinco minutos, mas o tento anotado por Lima para a festa tricolor acabou anulado por impedimento.

Aos 30 minutos, o torcedor do Athletico levantou do sofá para acompanhar o que seria a maior chance de gol da partida. Emerson roubou a bola e disparou para ficar de frente com Fábio. O goleiro tricolor praticou um milagre para manter o marcador zerado.

Mais tarde, seis minutos depois, o castigo veio. Em cruzamento de Diogo Barbosa, Samuel Xavier cabeceou e a bola ficou viva para Germán Cano completar. A defesa tentou afastar, mas ela entrou lentamente: 1 a 0 e gol do argentino após cinco meses de jejum.

Os lances de Fluminense x Athletico pelo Brasileirão: