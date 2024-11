AO VIVO: Cruzeiro x Flamengo pela 32ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 6, em compromisso válido pelo fechamento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em má fase, o Cabuloso tenta a primeira vitória na competição com Fernando Diniz, enquanto o Rubro-Negro precisa recuperar sua posição no G-4. A bola rola às 21h (de Brasília), na Arena Independência.

Os lances de Cruzeiro x Flamengo pelo Brasileirão: