AO VIVO: Criciúma x Flamengo pela 37ª rodada do Brasileirão

O Criciúma recebe o Flamengo no Heriberto Hülse nesta quarta-feira, 4, em sua última partida em casa nesta temporada do Brasileirão 2024, válida pela 37ª rodada.

Publicidade

O jogo é vital para a luta contra o rebaixamento do Criciúma. Com 38 pontos, a equipe catarinense abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com dois pontos a mais que o Fluminense, primeiro time fora do Z4. Já o Flamengo, atual terceiro colocado e garantido na fase de grupos da Libertadores, não tem maiores pretensões.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.