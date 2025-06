O Corinthians ainda não conseguiu embalar com Dorival Jr. e segue em má fase na temporada. Neste domingo, 1, o Timão recebeu o Vitória e ficou no empate em 0 a 0 dentro da Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. O resultado é o terceiro negativo da equipe paulista em sequência, contando ainda a eliminação na Sul-Americana.

Foi praticamente um jogo de ataque contra defesa. O Corinthians dominou as ações, controlou a posse de bola e faltou apenas converter as ações em chances de gol. Enquanto isso, o Vitória se montou muito bem defensivamente, mas pouco fez no ataque e o goleiro Hugo passou como apenas um espectador.

O Corinthians teve uma chance ou outra no primeiro tempo, a melhor delas pela esquerda. O cruzamento para Héctor Hernández terminou em defesa de Lucas Arcanjo, mas a bola sobrou para Memphis. O atacante holandês bateu firme para o gol, mas a bola explodiu na cara do goleiro.

No segundo tempo, Dorival Jr. precisou colocar Rodrigo Garro para tentar acelerar o ataque alvinegro e funcionou em termos. O jogo ficou mais aberto e as chances foram aparecendo. Bidon quase marcou em chute à distância, mas a melhor oportunidade foi com Talles Magno, em enfiada de bola do meia argentino. Na frente do gol, Talles bateu colocado e acertou a trave.

O Vitória respondeu em belo contra-ataque. Na finalização de Renato Kayzer, o goleiro Hugo trabalhou pela primeira vez. A equipe visitante cresceu e voltou a assustar, em cruzamento de Fabri desviado por Hugo e também em finalização rente a trave de Baralhas.

Aos 38 minutos, o Fiel Torcedor viu Garro partir para uma cobrança de falta na entrada da área. A expectativa acabou frustrada novamente por pela trave.

