AO VIVO: Botafogo x Vitória pela 35ª rodada do Brasileirão

Botafogo e Vitória entram em campo neste sábado, 23, em jogo importante válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Pressionado pelo Palmeiras, o líder da competição tenta fazer a lição de casa no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), para seguir isolado na ponta. Do lado oposto, o Rubro-Negro precisa de três pontos para praticamente confirmar a permanência na elite.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Os lances de Botafogo x Vitória pelo Brasileirão: