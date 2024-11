AO VIVO: Botafogo x Vasco pela 32ª rodada do Brasileirão

Botafogo e Vasco da Gama se enfrentam nesta terça-feira, 5, em clássico carioca válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Líder isolado do campeonato, o Glorioso joga dentro de casa, no Nilton Santos, e tem a chance de disparar na ponta da tabela aproveitando o tropeço do Palmeiras. A equipe cruzmaltina luta por vaga na Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

Os lances de Botafogo x Vasco pelo Brasileirão: