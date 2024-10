Athletico domina o Cruzeiro, quebra sequência e dorme fora do Z-4

O Athletico respira aliviado neste sábado, 26, após quebrar uma sequência incômoda de 11 jogos e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Furacão recebeu o Cruzeiro e fez 3 a 0 na Ligga Arena, aproveitando a expulsão de Rafael logo com quatro segundos de jogo. O resultado tira a equipe paranaense da zona de rebaixamento temporariamente.

Expulsão relâmpago

A expulsão precipitada de Rafa Silva, que deu uma cotovelada em Kaique Rocha assim que a partida começou, resultou no cartão vermelho imediato dado pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Com um jogador a menos, o Cruzeiro enfrentou dificuldades ao longo de todo o jogo.

O Athletico-PR aproveitou a vantagem ainda no primeiro tempo, com Pablo marcando o primeiro gol após uma jogada bem orquestrada por Julimar, destacando a postura ofensiva e organizada do Furacão.

Destaques na Ligga Arena

No início do segundo tempo, a intensidade do jogo se manteve, mas sem novas expulsões. Julimar marcou logo no primeiro minuto após um rápido intercâmbio de passes com Pablo, ampliando a vantagem para o Athletico-PR.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, procurou alterar o panorama do jogo com substituições ofensivas ao trazer Matheus Pereira e Gabriel Veron. Contudo, foi o Athletico-PR que mais uma vez marcou, com Nikão acertando um chute forte no canto esquerdo do gol adversário.

Situação na tabela

Com a vitória de 3 a 0, o Athletico-PR conseguiu um importante respiro ao sair temporariamente da zona de rebaixamento, ganhando confiança em sua capacidade de aproveitar oportunidades. Em contrapartida, o Cruzeiro vê suas chances de se aproximar do G6 se complicarem, exigindo uma reorganização estratégica para as próximas rodadas.

A atuação eficaz do Athletico-PR demonstra a determinação da equipe em lutar contra as dificuldades na classificação, enquanto o Cruzeiro precisa reavaliar sua abordagem para evitar erros críticos em momentos decisivos do campeonato.

Athletico x Cruzeiro minuto a minuto

