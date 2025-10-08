América-MG x Vila Nova: onde assistir, horário e escalações pela Série B

América-MG e Vila Nova se enfrentam em confronto direto pela Série B do Brasileirão. Saiba onde assistir, horário e as prováveis escalações do duelo no Independência.

Nesta quarta-feira, 8, o América-MG recebe o Vila Nova no estádio Independência, em Belo Horizonte, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto, marcado para as 21h30 (de Brasília), coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na competição e brigam na parte intermediária da tabela.

Como chegam as equipes

O duelo no Independência é um confronto direto na parte de baixo da tabela. O América-MG, na 14ª posição com 36 pontos, busca a terceira vitória consecutiva para se afastar da zona de rebaixamento. Com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, um resultado positivo em casa faria o time ultrapassar o adversário na classificação.

Já o Vila Nova, em 13º com 39 pontos, vive um momento crítico. A equipe comandada por Umberto Louzer não vence há oito rodadas e vê a proximidade com a zona de perigo aumentar, tornando a partida em Belo Horizonte crucial para quebrar a sequência negativa e respirar na competição.

Prováveis escalações

O técnico Alberto Valentim, do América-MG, tem desfalques importantes no departamento médico, como Dalbert, Samuel Alves, Alê e Elizari. Além disso, o meia Miguelito está suspenso. A provável escalação do Coelho é: Gustavo; Maguinho, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral e Yago Souza; Fabinho, Stênio (Emerson) e Willian Bigode.

Pelo lado do Vila Nova, o técnico Umberto Louzer também terá que fazer mudanças forçadas. O lateral-direito Elias e o zagueiro Weverton estão suspensos. Assim, o Tigre deve ir a campo com: Halls; Pedro Romano, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Willian Formiga; Ralf, João Vieira e Igor Henrique; Júnior Todinho, Guilherme Parede e Gabriel Poveda.

Onde assistir e arbitragem

A partida terá transmissão da ESPN e do serviço de streaming Disney+. A arbitragem ficará a cargo de Léo Simão Holanda, do Ceará.

