Em uma noite onde o favoritismo ficou fora das quatro linhas, o América-MG surpreendeu e venceu o Náutico por 2 a 1 nesta quarta-feira (09), na Arena Independência. Em duelo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coelho, que amarga a vice-lanterna e entrou em campo focado em cumprir tabela com dignidade, jogou sem o peso da má fase. A equipe mineira capitalizou em cima de uma falha crucial da defesa pernambucana no primeiro tempo e suportou um verdadeiro bombardeio na etapa final para garantir o triunfo.

Presente na defesa e vantagem construída

Apesar da disparidade na tabela, o América-MG iniciou a partida com uma postura agressiva, encurralando o adversário. A pressão surtiu efeito aos 16 minutos, quando a narrativa do jogo foi definida por um erro fatal. O zagueiro Betão, do Náutico, errou na saída de bola e entregou de graça para Willian Dubgod. O atacante americano invadiu a área e deslocou o goleiro Muriel para abrir o placar. O baque desestabilizou o sistema defensivo do Timbu, e o Coelho não perdoou.

Dez minutos depois, aos 26, a estrela de Willian Dubgod brilhou novamente na construção ofensiva. Ele finalizou forte após cruzamento da direita, Muriel fez grande defesa, mas deu rebote. Bem posicionado na pequena área, Ostchega empurrou para as redes, ampliando a vantagem. A insegurança visitante era tão evidente que o técnico Hélio dos Anjos precisou sacar Betão logo aos 28 minutos para tentar estancar a sangria na zaga.

Ataque contra defesa e resistência mineira

Na volta do intervalo, o panorama mudou drasticamente. Com três alterações de baciada, o Náutico adotou uma postura completamente ofensiva, transformando o jogo em um verdadeiro ataque contra defesa. O América-MG, por sua vez, recuou todas as suas linhas e se fechou no campo de defesa sem nenhuma cerimônia, apostando na paciência para segurar o resultado.

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O segundo tempo se resumiu a um bombardeio pernambucano. O Timbu rodava a bola, alçava na área e arriscava de todas as formas, mas esbarrava em um bloqueio defensivo sólido. A zaga americana travava e rebatia praticamente todas as investidas, impedindo que o goleiro Bruno Brígido sofresse perigos reais durante a maior parte da etapa complementar.

Golaço tardio não evita o revés

A insistência do Náutico só foi recompensada na reta final da partida. Aos 44 minutos, Júnior Todinho acertou um lindo chute colocado de canhota, de fora da área, no canto direito de Bruno Brígido, que se esticou todo, mas não alcançou. O golaço incendiou os minutos de acréscimo, levando até o goleiro Muriel para o campo de ataque em uma pressão desesperada pelo empate.

Apesar do sufoco final, o América-MG conseguiu se segurar e garantiu a vitória por 2 a 1. Com o resultado, o time mineiro ganha um respiro de dignidade na sua difícil caminhada na competição, enquanto o Náutico vê sua sequência de oito jogos de invencibilidade ser quebrada, sofrendo um tropeço amargo na sua tentativa de aproximação do G-6 da Série B.