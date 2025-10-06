Amazonas x Criciúma: onde assistir à Série B

Duelo de opostos na 31ª rodada: Onça-pintada luta contra o rebaixamento, e o Tigre busca consolidar sua posição no G-4

Nesta terça-feira, 7, Amazonas e Criciúma se enfrentam em um confronto de extremos pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida acontece às 20h (de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus, e coloca frente a frente uma equipe que luta desesperadamente contra o rebaixamento e outra que busca consolidar sua posição no G-4 para garantir o acesso.

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.

Situação das equipes

Ocupando a 19ª posição com 28 pontos, o Amazonas vive um momento crítico. A cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, a Onça-pintada precisa da vitória em casa para seguir sonhando com a permanência. A equipe não vence há três jogos.

Do outro lado, o Criciúma está em situação confortável na 3ª colocação, com 50 pontos. Apesar do favoritismo, o Tigre busca se recuperar após dois jogos sem vitória (um empate e uma derrota) para se aproximar ainda mais do acesso à elite do futebol brasileiro.

Amazonas: Zé Carlos; Castrillón, Léo Coelho, Alvariño e Fabiano; Domingos, Vásquez, Ramírez e Guilherme Xavier; Diego Torres e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

Criciúma: Alisson; Jonathan, Lucas Dias, Luciano Castán e Felipinho; Gui Lobo, Léo Naldi e Luiz Henrique; Benjamín Borasi, Diego Gonçalves e Thales (ou Sassá). Técnico: Eduardo Baptista.