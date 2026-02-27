Jesse Lingard é o novo alvo do Corinthians. Livre no mercado após passagem de muito sucesso pelo FC Seoul, da Coreia do Sul, o atacante inglês tem negociações avançadas com o Timão. Aos 33 anos, o Lingard já atuou com Memphis Depay no Manchester United, equipe que o revelou para o mundo, e também disputou a Copa do Mundo de 2018 pela Inglaterra.

A carreira de Jesse Lingard

Lingard fez base no Leicester e chegou ao profissional pelo Manchester United. Foi na temporada 2015/16 que ganhou destaque pelo gigante clube inglês e surgiu como uma grande promessa do futebol local e se tornou protagonista sob o comando do técnico holandês Van Gaal.

A sua melhor temporada no United aconteceu em 2017/18, quando marcou 13 gols e participou de outros seis com assistência. Ao logo de quase uma década, Lingard atuou em 232 jogos em Manchester e foi autor de 35 gols e 21 assistências.

O atacante, no entanto, foi perdendo espaço e junto a crise interna do próprio United acabou saindo: “Chega um ponto em que, quando você não está jogando regularmente, você não vai ficar parado só pelo dinheiro”, revelou em entrevista ao The Independent, na última temporada.

Foi em 2024 apenas que Jesse resolveu se aventurar no futebol asiático e passou a defender o FC Seoul, da Coreia do Sul.

O sucesso na Coréia do Sul

Jesse Lingard viveu um verdadeiro renascimento esportivo na Coreia do Sul, onde sua carreira ganhou novo fôlego e transformou o atacante em um dos nomes mais comentados do futebol asiático.

Contratado pelo FC Seoul em 2024, Lingard rapidamente virou protagonista com atuações consistentes e participação direta em gols. O impacto foi imediato: seis gols e três assistências. Apesar de receber algumas críticas do técnico e até sofrer uma lesão séria que afastou por um mês, o desempenho dentro de campo o alçou como o grande nome da liga nacional.

Ao todo, o inglês atuou pelo Seoul em 66 jogos e participou de 29 gols – marcando 19 e servindo 19 assistências.

Além do desempenho técnico, Lingard ganhou destaque midiático no país. O atleta foi capa de jornal esportivo e mergulho na cultura pop coreana, além de participar de diferentes programas de TV. O inglês também fez questão de aprender a falar coreano para se comunicar melhor e valorizar a cultura em que estava.

Lingard rescindiu o contrato com o FC Seoul em comum acordo e foi elogiado pelo clube. Livre no mercado, o atacante chegou a negociar com o Remo antes de se aproximar do acerto com o Corinthians.