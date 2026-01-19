O Operário-PR anunciou a demissão de Alex de Souza do comando técnico na noite deste domingo, 18, depois de mais uma derrota no Campeonato Paranaense 2026. A partida contra o São Joseense terminou em 1 a 0 e, com isso, o Fantasma segue sem vitórias na temporada.

São quatro jogos no estadual, com três derrotas e apenas um empate. O desempenho ruim do colocou o atual campeão paranaense na lanterna da competição e aumentou a pressão de Alex, que não resistiu e caiu do cargo.

A demissão de Alex foi oficializada junto com a saída de sua comissão técnica, incluindo os auxiliares João Cavalcanti e Zé Roberto e o preparador físico Rodrigo Siqueira.

Em nota, o clube agradeceu os serviços prestados e informou que já trabalha para anunciar o novo comandante na sequência da competição. O Operário ainda tem jogos pela frente na primeira fase do Paranaense e busca recuperação imediata.

A trajetória de Alex como técnico

Antes de chegar ao Operário em junho de 2025, Alex de Souza construiu uma carreira de técnico que começou nas categorias de base e foi se moldando com o tempo. Após encerrar sua carreira como jogador, o ídolo do Cruzeiro e Palmeiras migrou para a área de treinadores, passando pela base do São Paulo, onde comandou a equipe Sub-20.

Posteriormente, em primeiro trabalho no profissional, assumiu o Avaí. No entanto, a experiência durou pouco mais de cinco meses: foram 18 jogos e apenas seis vitórias entre estadual, Copa do Brasil e Série B.

Em 2024, Alex teve uma experiência internacional no Antalyaspor, da Turquia, antes de retornar ao Brasil para assumir o Operário-PR. Mesmo no país onde é ídolo, repetiu o trabalho curto e inconsistente.

Ao longo de cerca de 30 jogos no Fantasma, o treinador acumulou 8 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 38,8%. Apesar de momentos em que conseguiu trazer competitividade à equipe, o desempenho no início de 2026 não foi suficiente para manter seu vínculo.

São Paulo sub-20 (2021 – 2022)

Avaí (2023)

Antalyaspor (2024 – 2025)

Operário (2025)