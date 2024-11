Alan Patrick é o jogador com mais passes decisivos no mundo

O meio-campista Alan Patrick, camisa 10 do Internacional, é o jogador com mais passes decisivos no mundo, segundo levantamento do site de estatísticas Sofascore. Desde que voltou de lesão, o jogador distribuiu 62 passes decisivos em 15 jogos.

O levantamento toma como base o desempenho do jogador desde 25 de agosto. No período, ele marcou oito gols e distribuiu três assistências que terminaram em bola nas redes dos companheiros. Além disso, soma uma média de 3,5 passes decisivos por jogo – todos os seguidos de finalização, com ou sem gol.

Além de Alan Patrick, Oscar, outro ex-jogador do Internacional, vem logo na sequência com 62 passes decisivos. Ele atua desde 2017 no Shanghai Port.

Bryan Urueña, jogador do Llaneros, time da segunda divisão da Colômbia, tem 56 passes. A lista ainda conta com nomes como Raphinha, do Barcelona, com 54 participações e Rodrigo Garro, do Corinthians, que fecha o top-5 com 52 no mesmo período.

Alan Patrick tem contrato até o final de 2026 com o Colorado. No total, são 187 partidas pelo clube gaúcho. Na sua segunda passagem por Porto Alegre, ele soma 110 partidas pelo Inter, com 28 gols e 18 assistências.

Em fevereiro, o jogador falou com exclusividade à PLACAR sobre como alcançou o melhor momento da carreira e o desejo de ainda chegar à seleção brasileira, almejando um lugar na Copa de 2026.

