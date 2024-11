Acabou o fantasma: Botafogo domina Palmeiras em duelos de 2024

O Botafogo venceu o Palmeiras, nesta terça-feira, 26, em pleno Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Glorioso próximo do título da competição e evidenciou o bom desempenho contra o rival direto na briga pela taça.

Em 2024, os times se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias botafoguenses e um empate. Pelo Brasileirão, o Fogão somou seis pontos essenciais no sonho pela conquista nacional após 29 anos de jejum.

Além disso, o Glorioso se deu melhor diante do Verdão nas oitavas de final da Libertadores. Depois de vencer a ida, no Estádio Nilton Santos, o time carioca segurou um empate no Allianz Parque e festejou a vaga.

Aquela classificação deu início a uma fase eliminatória que culminou em presença na decisão marcada para o próximo sábado, 30, contra o Atlético Mineiro. Da mesma forma, iniciou a “exorcizar o fantasma” da reta final do Brasileirão de 2023.

Na ocasião, após abrir larga vantagem na liderança, o Botafogo deixou escapar o troféu. Um dos marcantes momentos da derrocada foi justamente contra o Palmeiras, quando o time, jogando em casa, começou vencendo por 3 a 0 e sofreu a virada.

Porém, em 2024, o trauma foi superado. Ao menos nos confrontos diretos, a vantagem do Fogão foi clara, com direito a noites heróicas na casa palmeirense, com classificação em mata-mata e vitória em uma espécie de “final dos pontos corridos”.

Botafogo x Palmeiras em 2024