Zico critica o Flamengo por saída de Gabigol

A saída de Gabigol do Flamengo gerou grande repercussão entre torcedores e ex-jogadores. Desde sua chegada em 2019, ele se tornou um ídolo graças aos seus gols decisivos. No entanto, sua despedida foi cercada por controvérsias e críticas à diretoria, resultando em um atrito significativo. Este artigo analisa o impacto dessa saída para o clube e seus torcedores.

Gabigol se destacou no Flamengo com atuações memoráveis, especialmente nas finais da CONMEBOL Libertadores em 2019 e 2020, contribuindo para títulos importantes. A chegada de Tite como técnico em outubro de 2023 alterou sua posição na equipe, mas após a substituição por Filipe Luís, ele recuperou espaço, influenciando significativamente seu trajeto no clube.

“Como torcedor e amigo dele, fico chateado. Da forma como tudo aconteceu. Todos os jogadores, principalmente os que atingem certo nível, precisam de continuidade. Pode ser quem for, ficar botando nos 15 minutos finais, não vai adiantar. O cara está acostumado a jogar o tempo todo, pegar o jeito do jogo. O Filipe Luís entendeu muito bem isso, e lógico, ele (Gabigol) vai dar a resposta, vai ver que o treinador está confiante nele. Ele sempre foi assim. Um cara que, além da qualidade técnica, tem uma estrela em jogos importantes, sempre esteve bem nessas partidas”

“Foi tudo mal conduzido. Um ídolo como ele, não deveria ter sido feito daquela maneira. As coisas começaram a ficar muito nebulosas, acontecer situações chatas, que estavam a parte do jogador de futebol, da parte de dentro de campo”

Motivos para a Saída de Gabigol

Sua saída do Flamengo foi resultado de fatores internos e externos. Havia dificuldades com a diretoria, especialmente sobre a renovação de contrato. Com Filipe Luís no comando, ele teve novas oportunidades e atuações brilhantes, como na final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Porém, a relação desgastada com a diretoria impediu a renovação. Além disso, problemas legais com doping tornaram seu futuro incerto, mesmo atuando sob suspensão provisória.

Legado de Gabigol no Clube

Gabigol se consolidou como uma figura central no Flamengo, com 308 partidas, 161 gols e 43 assistências, mostrando seu impacto em campo. Durante sua passagem, o clube conquistou 13 títulos, muito devido à sua eficácia em momentos decisivos. A torcida, em retribuição, fez homenagens emocionantes, com mosaicos e bandeiras. Ele também recebeu uma placa do presidente Rodolfo Landim, evidenciando seu papel como ídolo.

O Futuro de Gabigol

Com sua saída oficial, surgem especulações sobre seu futuro. O Cruzeiro é considerado o destino mais provável para 2025, enquanto o Santos também mostra interesse. Independentemente do clube que escolher, ele levará consigo suas experiências e conquistas do Flamengo.

Enquanto o Flamengo se ajusta à ausência de um de seus principais jogadores, a torcida espera que o substituto de Gabigol represente o clube com a mesma paixão e eficácia demonstrada por ele.