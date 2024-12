Weverton viveu temporada com maior número de gols sofridos

Em 2024, o Palmeiras vivenciou uma temporada que começou de maneira auspiciosa, conquistando o Campeonato Paulista, mas que não atendeu plenamente às expectativas. A equipe enfrentou dificuldades notáveis, resultando em um vice-campeonato no Brasileirão e eliminações nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Conhecida por sua defesa robusta, a equipe de Abel Ferreira não manteve a consistência defensiva tão característica ao longo do ano.

Publicidade

O desempenho do goleiro Weverton é um aspecto que se destacou, pois ele enfrentou sua temporada mais desafiadora desde sua chegada em 2018. Neste ano, Weverton sofreu 52 gols, o maior número de sua trajetória no Palmeiras, em contraste, em 2018, ele sofreu apenas 21 gols em 34 jogos.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Por que Weverton sofreu mais gols em 2024?

Entre os fatores que explicam o aumento de gols sofridos está o elevado número de jogos. Weverton foi o terceiro jogador mais atuante do ano, com 61 partidas, ficando atrás apenas de Rony e Aníbal Moreno. Essa carga elevada de jogos pode afetar o desempenho físico e mental de um goleiro durante uma temporada desgastante.

A equipe também exibiu instabilidades defensivas novas em comparação com anos anteriores. A maior sequência sem sofrer gols foi de apenas quatro jogos seguidos, destacando lapsos em momentos críticos das competições.

Quais foram os desafios enfrentados pelo Palmeiras?

No percurso de 2024, o Palmeiras encarou desafios defensivos que afetaram seu desempenho em campeonatos cruciais. Entre 11 e 21 de agosto, a equipe não impediu que o adversário marcasse em quatro jogos seguidos, abrangendo partidas pelo Brasileirão e Libertadores. Os resultados variaram entre empates e derrotas, revelando dificuldades no sistema defensivo.

Publicidade

Alterações táticas frequentes e lesões também influenciaram na falta de estabilidade defensiva. Houve a necessidade de ajustar constantemente formações e estratégias, impactando o entrosamento e a eficácia do sistema defensivo.

Comparando o desempenho de Weverton ao longo dos anos

Desde que ingressou no Palmeiras, Weverton tem sido um pilar defensivo importante. Em 2018, sua performance foi notável com apenas 21 gols sofridos. Nos anos seguintes, os números aumentaram gradualmente, mantendo um desempenho satisfatório até 2023, quando sofreu 50 gols. Contudo, 2024 se destacou negativamente nesse aspecto.

Aqui está o ranking das temporadas menos vazadas de Weverton:

2018: 21 gols sofridos 2019: 34 gols sofridos 2022: 41 gols sofridos 2020: 43 gols sofridos 2021: 45 gols sofridos 2023: 50 gols sofridos 2024: 52 gols sofridos

Os impactos da temporada no futuro do clube

A atuação defensiva de 2024 serve como um ponto de reflexão para o Palmeiras, que buscará estratégias para recuperar a consistência defensiva que sempre os distinguiu. As lições aprendidas neste ano atípico poderão orientar ajustes importantes, tanto em termos de escalação quanto de abordagens de treinamento.

Com a reputação de ter uma das defesas mais sólidas do futebol brasileiro, o clube e seu técnico precisam reavaliar estratégias e realizar as correções necessárias para permanecerem competitivos em todas as competições que disputarão em 2025.