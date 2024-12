Veja os números de Oscar, alvo do São Paulo, no futebol chinês

Oscar é um nome conhecido entre os amantes do futebol, especialmente do São Paulo. Após se destacar como uma jovem promessa no clube paulista, ele trilhou uma carreira que o levou à China para jogar pelo Shanghai Port. A possível volta ao São Paulo em 2025 gera especulações, mas há obstáculos a serem superados.

Oscar iniciou sua trajetória no São Paulo, mas foi no Internacional que ganhou projeção, o que o levou ao Chelsea, na Inglaterra. Depois de uma fase bem-sucedida na Europa, a transferência para o Shanghai Port, em 2017, deu início a um período altamente produtivo no futebol chinês. Com 245 jogos, 76 gols e 110 assistências, sua passagem pela Ásia é marcada por números impressionantes.

Desempenho de Oscar no Futebol Chinês

Desde que chegou ao Shanghai Port, Oscar manteve um desempenho sólido. Na primeira temporada, somou dez gols e dez assistências em 40 jogos. O auge veio em 2024, com 16 gols e 29 assistências em apenas 39 partidas, firmando-se como um dos principais jogadores do campeonato chinês.

Vale destacar que Oscar já havia mostrado excelente desempenho em 2018, marcando 16 gols e 18 assistências. Entretanto, uma preocupação é a limitação em sua participação, nunca ultrapassando 40 jogos anuais na China, enquanto no São Paulo ele teria potencial para disputar até 68 partidas por ano.

Possível Retorno ao São Paulo

O retorno de Oscar ao São Paulo envolve várias dificuldades. Primeiramente, a questão financeira é crucial. Oscar tinha um dos maiores salários da Super Liga Chinesa, um nível que o São Paulo, com restrições orçamentárias, dificilmente igualaria. Ademais, o clube paulista enfrenta a concorrência de outras equipes interessadas.

Outro fator a considerar é o histórico conturbado de Oscar com o São Paulo, após forçar sua saída em 2009, resultando em litígio por anos. Todavia, sua qualidade e experiência são inegáveis, e muitos veem nele a chance de trazer uma nova dinâmica ao Tricolor.

Desafios para o Retorno

Para que Oscar retorne ao São Paulo, será necessário negociar cuidadosamente. A diretoria precisará reavaliar sua estrutura financeira, possivelmente liberando jogadores para acomodar seu salário. Além disso, será um desafio convencer Oscar a voltar ao Brasil, dado seu atual foco em outras direções.

A reação da torcida será determinante. Muitos ainda guardam recordações de sua saída conturbada, o que pode gerar resistência. Superar esses desafios é crucial para qualquer possível acordo.

Apesar da estratégia de austeridade do São Paulo para 2025, incluir Oscar no elenco pode ser um esforço justificável, dado seu talento e experiência, que poderiam enriquecer significativamente o time.