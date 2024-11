Técnicos brasileiros multi-campeões que não estão mais atuando: veja lista

O cenário do futebol brasileiro sempre foi lar de técnicos excepcionais que, ao longo de suas carreiras, alcançaram feitos memoráveis e deixaram um legado significativo no esporte. Mesmo após deixarem os bancos de reservas, esses treinadores continuam a influenciar as novas gerações de profissionais. Vamos homenagear alguns desses nomes que tanto contribuíram para o futebol no Brasil.

No rol desses grandes técnicos estão Givanildo Oliveira, Levir Culpi, Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira e Abel Braga, entre outros. Com muitos títulos nacionais e internacionais, esses profissionais cravaram seus nomes na história do futebol brasileiro. A seguir, exploraremos suas trajetórias e momentos de destaque.

As conquistas de Marcelo Oliveira

Marcelo Oliveira destacou-se durante suas passagens pelo Cruzeiro, conquistando o bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014. Em 2015, ele também levantou a Copa do Brasil com o Palmeiras. Após encerrar sua carreira na Ponte Preta em 2020, seu impacto no futebol brasileiro continua amplamente reconhecido.

Aos 69 anos, ele também teve atuações marcantes no Vasco da Gama, no Atlético Mineiro e no Coritiba. Com o Coritiba, ele alcançou a final da Copa do Brasil duas vezes seguidas, em 2011 e 2012, marcando a sua competência em torneios de eliminação direta.

Levir Culpi e seu Legado no Esporte

Levir Culpi é um dos técnicos que marcaram profundamente o futebol brasileiro. Entre suas conquistas estão duas Recopas Sul-Americanas com o Cruzeiro em 1998 e com o Atlético Mineiro em 2014, além de duas Copas do Brasil. Levir também conquistou a Série B do Brasileirão e a Copa Centro-Oeste, acumulando ainda títulos estaduais e importantes vice-campeonatos.

Mesmo com 69 anos e longe da beira dos gramados, Levir é admirado por sua estratégia e liderança. Sua brilhante performance no Fluminense, com a vitória na Primeira Liga em 2016, é um testemunho de sua habilidade em alcançar resultados expressivos.

A Jornada de Jair Picerni

Jair Picerni, que chegou aos 80 anos, deixou sua marca no Palmeiras e Corinthians, destacando-se principalmente ao conduzir o São Caetano ao vice-campeonato da Libertadores em 2002. Ele também liderou a seleção olímpica brasileira, ganhando a medalha de prata em 1984.

Com uma carreira rica em clubes de Pernambuco e São Paulo, Picerni é aclamado por sua liderança e visão estratégica. Desde 2012 afastado do comando técnico, seu impacto no futebol permanece indelével.

O Legado de Givanildo Oliveira no Futebol

Apelidado de “Rei do Acesso”, Givanildo Oliveira é célebre por suas conquistas que levaram times como Paysandu, Santa Cruz e Sport ao sucesso. Com vinte títulos, incluindo a Copa do Nordeste de 1994 e a Copa dos Campeões de 2002, ele criou um legado de elevação de clubes a competições de maior destaque.

No cenário brasileiro, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, Oliveira é uma figura lendária cujo trabalho promoveu o desenvolvimento de inúmeras equipes locais.

Por que Abel Braga e Outros Técnicos Optaram pela Aposentadoria?

Abel Braga, famoso por sua passagem vitoriosa pelo Internacional, onde conquistou o Mundial de Clubes em 2006, anunciou sua aposentadoria em 2022 após sua última passagem pelo Fluminense. Outros treinadores também decidiram se afastar do futebol ou apenas dar um tempo, focando em novas funções dentro do esporte, como trabalho de comentarista e gestão técnica.

Essas decisões representam uma evolução em suas trajetórias, guiadas pelo desejo contínuo de contribuir para o futebol mesmo após deixarem a linha de frente.

Lista dos principais técnicos brasileiros que não atuam mais no futebol: