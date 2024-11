Sport x Santos: horário, escalações e onde assistir

O duelo entre Sport e Santos neste domingo, 24, está gerando grande expectativa entre os torcedores, especialmente por ser a última rodada da Série B. Com início às 18h30 no horário de Brasília, a partida será realizada na lendária Ilha do Retiro, em Recife. Para o Sport, conquistar os três pontos é crucial para garantir uma vaga no Brasileirão de 2024. Atualmente com 63 pontos, o Leão pernambucano precisa torcer por tropeços do Ceará, Novorizontino ou Mirassol.

Em contrapartida, o Santos, já campeão, enfrentará o Sport com uma formação alternativa. Após a saída do técnico Fábio Carille, a equipe busca um fim de temporada tranquilo, mesmo com o desconforto gerado entre os jogadores pela demissão da comissão técnica e pela falta de pagamento de bônus.

A Ilha do Retiro e Desafios com Ingressos

A famosa Ilha do Retiro, com capacidade para 26.418 torcedores, é um dos ícones de Recife. Recentemente, a diretoria do Sport decidiu elevar o preço dos ingressos para esta partida crucial, buscando arrecadar fundos para a multa do jogador Lucas Lima. Porém, as vendas têm sido mais lentas do que o esperado.

Para os fãs que acompanharão a partida de longe, a Band transmitirá o jogo em TV aberta para todo o Brasil, enquanto o SporTV e o Premiere exibirão nos canais fechados. Além disso, o Canal GOAT transmitirá a partida online.

Histórico de Confrontos Diretos

Na história, Sport e Santos se enfrentaram 47 vezes, com o Santos saindo vitorioso em 20 ocasiões. O Sport venceu 12 vezes, e 15 partidas terminaram empatadas. No encontro mais recente, em 2 de agosto de 2024, as equipes empataram em 1 a 1 pela 19ª rodada da Série B.

Nos últimos cinco confrontos, o Santos conseguiu duas vitórias, enquanto três jogos terminaram em empate. Esse histórico revela um equilíbrio interessante, prometendo um jogo emocionante.

Desfalques e Preparativos para o Jogo

No Sport, a principal dúvida é entre Gustavo Coutinho ou Wellington Silva para compor o ataque com Chrystian Barletta. O técnico Pepa está confiante, mesmo com os desafios financeiros para garantir Lucas Lima em campo.

No Santos, há um total de 11 desfalques, incluindo jogadores como João Schimidt, Giuliano, e Willian Bigode. Sob o comando do técnico interino Leandro Zago, a equipe enfrentará dificuldades devido a essas ausências.

Expectativas e Prognósticos para o Clássico

O favoritismo parece estar com o Sport, revigorado após uma vitória recente contra a Ponte Preta. A equipe pernambucana espera aproveitar a oportunidade de vencer um Santos enfraquecido e focado em concluir a temporada. Se as previsões se realizarem, o Sport pode fazer valer sua força em casa.

O resultado deste confronto pode impactar não apenas a classificação, mas também o ânimo dos jogadores e torcedores de ambas as equipes. Agora, resta esperar para ver como esse emocionante duelo se desenrolará no próximo domingo.