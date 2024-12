Série D já tem lista de técnicos completa, veja nomes

Com a aproximação da temporada de 2025, a Série D do Campeonato Brasileiro traz expectativas renovadas e times definidos com seus treinadores. Ao contrário das séries superiores, como A, B e C, onde muitos clubes ainda não fecharam com técnicos, os 64 times da Série D já têm seus comandantes confirmados. Entre eles, destaca-se Felipe Conceição, que estará à frente da Inter de Limeira. Ele ganhou destaque em 2019 com o América-MG e já passou por clubes como Botafogo, Red Bull Bragantino, Guarani e Cruzeiro.

Publicidade

A Portuguesa, com novas aspirações financeiras, será liderada por Cauan de Almeida. Enquanto isso, o União Rondonópolis, que quase desistiu de sua vaga no campeonato, será dirigido por Leandro Sena. Já o Mixto, que teria herdado a vaga do União, será comandado por Lucas Isotton.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Região Norte: Diversidade de Técnicos

Na Região Norte, há uma variedade de treinadores. No Acre, Márcio Parreiras comandará o Humaitá, enquanto Álvaro Miguéis estará à frente do Independência. No Amapá, Sandro Macapá assume o Trem, e, no Amazonas, Marcelo Vilar lidera o Manauara, com Júlio César Nunes à frente do Manaus.

No Pará, Ignácio Neto e Silvio Criciúma comandarão a Tuna Luso e o Águia de Marabá, respectivamente. Em Rondônia, Paulo Eduardo gerencia o Gazin Porto Velho, e Emerson Almeida lidera o GAS em Roraima. No Tocantins, Luiz Carlos Prima e Reginaldo França são os técnicos do União e do Tocantinópolis.

Mudanças no Nordeste

No Nordeste, há uma série de alterações no comando técnico. Em Alagoas, Ranielle Ribeiro lidera o ASA, e Bebeto Moraes treina o Penedense. Na Bahia, Sérgio Araújo dirige o Barcelona de Ilhéus e Betinho assume o Jequié; João Carlos é o técnico do Juazeirense.

Publicidade

No Ceará, Paulo Schardong lidera o Iguatu e Leandro Campos está à frente do Horizonte. Ferroviário e seus desafios são conduzidos por Tiago Zorro. No Maranhão, Flávio Araújo, Júnior Amorim e Felipe Surian são os técnicos do Maranhão, Imperatriz e Sampaio Corrêa respectivamente. Na Paraíba, Renatinho Potiguar e Paulo Foiani lideram o Treze e Sousa.

Em Pernambuco, Rafael Jacques estará no Central e Itamar Schülle no Santa Cruz. No Piauí, Francisco Diá e Arnaldo Lira treinam Altos e Parnahyba. No Rio Grande do Norte, Leston Júnior lidera o América-RN e João Paulo comanda o Santa Cruz de Natal. No Sergipe, os técnicos são Ailton Silva no Sergipe e Marcinho Damasceno no Lagarto.

Centro-Oeste e Sudeste: Técnicos Confirmados

No Centro-Oeste, Paulinho Kobayashi estará à frente do Capital no Distrito Federal, enquanto Adelson de Almeida lidera o Ceilândia. Em Goiás, os técnicos são Augusto Fassina, Felipe Moreira, Luan Carlos e Gerson Gusmão para Goianésia, Goiatuba, Goiânia e Aparecidense, respectivamente. No Mato Grosso, Leandro Sena comanda o União Rondonópolis e Marcelo Caranhato o Luverdense. No Mato Grosso do Sul, Leocir Dall’astra lidera o Operário.

No Sudeste, Ricardo Colbachini comanda o Rio Branco-ES e Fábio Brostel o Porto Vitória. Em Minas Gerais, Paulo Roberto Santos, Cícero Júnior e Igor Guerra estão à frente de Uberlândia, Itabirito e Pouso Alegre. No Rio de Janeiro, Carlos Vitor lidera o Nova Iguaçu, Caio Zanardi comanda o Boavista e Reinaldo Oliveira treina o Maricá. Dentro de São Paulo, além de Felipe Conceição na Inter de Limeira, Marcelo Cabo lidera o Água Santa, Cauan de Almeida está na Portuguesa e Kinho Forgiarini toma a frente do Monte Azul.

Região Sul: Supervisão Técnica

No Paraná, Jerson Testoni estará no comando do Cianorte, Emerson Cris liderará o Azuriz, enquanto Silvinho Canuto dirigirá o Cascavel. Já no Rio Grande do Sul, Márcio Nunes comandará o Guarany de Bagé, William de Mattia é responsável pelo Brasil de Pelotas, com Alessandro Telles e Rogério Zimmermann dirigindo o São Luiz de Ijuí e o São José-RS. Em Santa Catarina, a liderança é de Renan Brito no Barra, com Eduardo Souza e Hemerson Maria supervisionando o Marcílio Dias e Joinville.