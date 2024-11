Série B: veja classificação final, quem subiu e quem desceu após última rodada

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 foi um evento decisivo no calendário esportivo nacional, culminando em uma emocionante 38ª rodada. Este torneio não apenas decidiu quais equipes subiram para a elite do futebol brasileiro, mas também quais foram rebaixadas para a Série C, influenciando diretamente o planejamento futuro dos clubes.

Publicidade

O Santos Futebol Clube celebrou uma campanha brilhante ao conquistar o título com uma rodada de antecedência. Este feito não apenas garante ao clube paulista um retorno merecido à Série A em 2025, mas também reafirma sua importância no cenário nacional. Juntamente com o Santos, Mirassol, Ceará e Sport compartilham a alegria do acesso.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem subiu para a Série A em 2025?

Além do Santos, que se sagrou campeão da Série B 2024, Mirassol, Ceará e Sport também asseguraram suas vagas para a elite do futebol brasileiro no próximo ano. Essas equipes exibiram consistência ao longo da competição, conquistando seus lugares no topo da tabela.

A performance dessas equipes ressalta a importância de uma gestão eficiente e uma estratégia de jogo bem definida. O acesso à Série A representa uma oportunidade significativa para aumentar a visibilidade e as receitas, elementos cruciais para a sustentabilidade e crescimento dos clubes.

Quais times foram rebaixados para a Série C?

Na parte inferior da tabela, quatro clubes enfrentaram o amargor do rebaixamento para a Série C: Brusque, Guarani, Ituano e Ponte Preta. Este descenso exige uma reavaliação detalhada da administração dos clubes, visando corrigir falhas e elaborar planos para o retorno à Série B.

Publicidade

O rebaixamento para a Série C implica impactos financeiros e psicológicos consideráveis, tornando necessárias estratégias sólidas para garantir uma recuperação rápida e eficaz.

Classificação final da Série B 2024

Santos – 68 pontos

– 68 pontos Mirassol – 67 pontos

– 67 pontos Sport – 66 pontos

– 66 pontos Ceará – 64 pontos

– 64 pontos Novorizontino – 64 pontos

Goiás – 63 pontos

Operário-PR – 58 pontos

América – 58 pontos

Vila Nova – 55 pontos

Avaí – 53 pontos

Amazonas – 52 pontos

Coritiba – 50 pontos

Paysandu – 50 pontos

Botafogo-SP – 45 pontos

Chapecoense – 44 pontos

CRB – 43 pontos

Ponte Preta – 38 pontos

Ituano – 37 pontos

Brusque – 36 pontos

Guarani – 33 pontos

Quais foram os destaques da última rodada?

A última rodada da Série B 2024 foi marcada por jogos intensos que definiram o destino de várias equipes. Destaques incluem a vitória convincente do Botafogo-SP sobre o Coritiba por 3 a 1 e o triunfo do Avaí sobre a Ponte Preta por 2 a 1, partidas cruciais para as posições finais na tabela.

Outro confronto importante foi a vitória do Goiás sobre o Novorizontino, garantindo pontos valiosos. Esses resultados finais determinaram não apenas os campeões e promovidos, mas também os times que batalharam até o fim para evitar o rebaixamento.