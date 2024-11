Série B 2024: veja a seleção do campeonato com os melhores jogadores

A edição de 2024 do Campeonato Brasileiro Série B chegou ao fim, sendo celebrada como uma das mais emocionantes dos últimos tempos. A rodada final foi decisiva para os times que conquistaram o acesso à primeira divisão: Santos, Mirassol, Sport e Ceará. Cada uma dessas equipes ultrapassou expectativas e superou desafios ao longo da jornada.

Nesta batalha pelo acesso, performances individuais também foram impressionantes. Diversos jogadores foram fundamentais com suas atuações consistentes, ganhando destaque na seleção ideal da Série B divulgada pela plataforma SofaScore.

Destaques Individuais do Torneio

O atacante Guilherme, do Santos, liderou como o jogador com a maior média de notas, 7,82, sendo decisivo com participação em 18 gols. Lucas Lima, do Sport, brilhou como o maior assistente, com 10 assistências.

No Ceará, Erick Pulga foi o artilheiro com 13 gols, enquanto Saulo Mineiro marcou 11 gols e deu seis assistências, garantindo suas posições na seleção do campeonato.

A Seleção da Série B de 2024

A seleção ideal adotou o esquema 3-4-3, refletindo o futebol ofensivo da temporada. Na defesa, Tiago Pagnussat (Avaí), Willian Machado (Operário-PR) e Luiz Otávio (Mirassol) mantiveram a solidez nas partidas.

O meio-campo foi bem administrado por Danielzinho (Mirassol) e Gegê (CRB), que foram fundamentais na proteção defensiva e nas oportunidades de ataque. Lucas Lima (Sport) e Lucas Ronier (Goiás) complementaram o setor com suas habilidades de assistência e controle.

No ataque, Guilherme, Erick Pulga e Saulo Mineiro formaram um trio de destaque, garantindo seu espaço na seleção com performances notáveis.

Time da semana fornecido por Sofascore

O Que Tornou a Série B de 2024 Especial?

O grande trunfo da Série B de 2024 foi o equilíbrio técnico entre as equipes. A competitividade e o nível igualitário estimularam um campeonato dinâmico e imprevisível, cativando os torcedores até a última rodada. A presença de clubes tradicionais como o Santos e o desempenho marcante de equipes emergentes como o Mirassol conquistaram a atenção de fãs e especialistas.

Encerrada a competição, os clubes já focam na preparação para a próxima temporada, buscando reforços e estratégias aprimoradas. A expectativa para os promovidos é manter o ímpeto na Série A, enquanto os remanescentes na Série B planejam abordagens renovadas para um 2025 ainda mais competitivo.