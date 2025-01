São Paulo lidera lista de ‘torcida que mais canta’; veja ranking

No Campeonato Brasileiro de 2024, o apoio das torcidas não foi medido apenas pelo entusiasmo, mas também pelo volume sonoro registrado nos estádios. Uma pesquisa realizada pelo jornal O Globo revelou que a torcida do São Paulo liderou o ranking dos maiores volumes alcançados durante uma partida. Utilizando um decibelímetro profissional, foi medido um pico impressionante de 127,7 decibéis em um dos jogos do Tricolor.

Publicidade

A análise abrangeu jogos de diversas equipes da Série A, com o objetivo de apontar quais torcidas mais se destacam pelo volume e persistência de seus cânticos. Este estudo oferece uma visão fascinante sobre a cultura dos torcedores e a paixão que eles expressam durante os jogos, ao mesmo tempo em que serve de alerta para a saúde auditiva dos frequentadores assíduos dos estádios.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como foi realizada a medição de decibéis?

Para garantir a precisão das medições, repórteres se misturaram aos torcedores nas arquibancadas. O equipamento utilizado permitiu medir o nível de som durante os jogos, analisando não apenas o pico máximo, mas também a média de volume ao longo dos 90 minutos de partida. Essa metodologia foi aplicada em 13 estádios, cobrindo partidas de 14 importantes clubes. A análise baseou-se em quatro critérios principais, conforme explicaremos a seguir.

Quais foram os critérios utilizados no estudo?

A pesquisa considerou quatro critérios essenciais para medir o desempenho das torcidas:

Pico mais alto: O nível máximo de decibéis alcançado durante o jogo. Tempo de canto acima de 100 dB: Duração que as torcidas mantiveram som acima desse nível. Média de volume nos 90 minutos: Consistência sonora ao longo de toda a partida. Média do minuto mais barulhento: Comparação do minuto mais intenso de cada torcida.

Esses critérios ajudaram a determinar a posição de cada torcida no ranking nacional, proporcionando uma visão abrangente do comportamento sonoro nos estádios.

Outras torcidas calorosas no Brasileirão 2024

Além do São Paulo, a torcida do Cruzeiro também se destacou, ocupando a segunda posição com 126,8 decibéis. A torcida do Flamengo ficou em terceiro lugar, com 122,7 decibéis. A lista seguiu com Fluminense, Internacional e outras torcidas, incluindo Fortaleza e Botafogo, que se destacaram pelo entusiasmo e volume de apoio em campo. A tabela a seguir resume a lista completa:

Publicidade

São Paulo – 127,7 dB Cruzeiro – 126,8 dB Flamengo – 122,7 dB Fluminense – 121,4 dB Internacional – 117,6 dB Fortaleza – 117,4 dB Botafogo – 117 dB Vasco – 115,9 dB Corinthians – 115,4 dB Bahia – 114,9 dB Palmeiras – 113,3 dB Atlético – 112,5 dB Grêmio – 111 dB Vitória – 110,7 dB

A importância do apoio das torcidas

O apoio sonoro das torcidas vai além de estatísticas e rankings; ele influencia diretamente o desempenho e o moral dos jogadores. Com cânticos e presença, as torcidas transformam os estádios em verdadeiros caldeirões, elevando a pressão e motivação ao máximo. Este estudo não apenas destaca a paixão dos fãs do futebol brasileiro, mas também reforça a necessidade de medidas para proteger a saúde auditiva de todos os envolvidos no espetáculo.