São Paulo é o clube com mais títulos internacionais; veja ranking

A rica história dos clubes brasileiros em competições internacionais é marcada por vitórias significativas. Com a recente conquista da Taça Libertadores pelo Botafogo, surge a curiosidade: onde se encontra o clube carioca no ranking de conquistas internacionais entre os brasileiros?

Esse ranking considera competições reconhecidas pela FIFA e Conmebol, incluindo eventos atuantes como a Libertadores, a Copa Sul-Americana e a Recopa, além de torneios já encerrados. A seguir, um panorama das conquistas no cenário internacional.

São Paulo: 12 títulos (3 libertadores, 1 Sul-Americana, 3 Mundiais de Clubes; 1 Supercopa da Libertadores; 1 Copa Conmebol; 1 Copa Master Conmebol; 2 Recopas Sul-Americana); Santos: 8 títulos (3 Libertadores; 2 Mundiais; 1 Copa Conmebol; 1 Recopa Sul-Americana; 1 Supercopa de Campeões Intercontinentais); Cruzeiro: 7 títulos (2 Libertadores; 1 Recopa Sul-Americana; 2 Supercopas da libertadores; 1 Copa Master Cupercopa; 1 Copa Ouro Nicolas Leóz); Flamengo: 7 títulos (3 Libertadores; 1 Mundial; 1 Recopa Sul-Americana; 1 Copa Ouro Nicolas Leoz; 1 Copa Mercosul); Internacional: 6 títulos (2 Libertadores; 1 Sul-Americana; 1 Mundial; 2 Recopas Sul-Americana); Grêmio: 6 títulos (3 Libertadores; 1 Mundial; 2 Recopa Sul-Americana); Palmeiras: 5 títulos (3 Libertadores; 1 Recopa Sul-Americana; 1 Copa Mercosul); Corinthians: 4 títulos (1 Libertadores; 2 Mundiais; 1 Recopa Sul-Americana); Atlético MG: 4 títulos (1 Libertadores; 2 Copa Conmebol; 1 Recopa Sul-Americana) Vasco: 3 títulos (1 Libertadores; 1 Copa Mercosul; 1 Sul-Americano de Campeões) Athletico PR: 2 títulos (2 Copas Sul-Americana) Botafogo: 2 títulos (1 Libertadores; 1 Copa Conmebol); Fluminense: 2 títulos (1 Libertadores; 1 Recopa Sul-Americana).

Clubes Brasileiros com Mais Títulos Internacionais

O São Paulo lidera com 12 títulos internacionais, incluindo três Libertadores (1992, 1993 e 2005) e três títulos de Mundial de Clubes. O São Paulo também brilhou na Sul-Americana (2012) e na Recopa Sul-Americana.

Na sequência, o Santos se destaca com oito títulos, principalmente nos anos 60, com duas Libertadores (1962 e 1963) e dois Mundiais, e a Libertadores de 2011 como sua última grande conquista internacional.

De Cruzeiro a Flamengo: Trajetória de Conquistas

O Cruzeiro e o Flamengo ocupam o terceiro lugar, com sete títulos cada. O Cruzeiro, com duas Libertadores (1976 e 1997) e vitórias em outras competições como a Supercopa da Libertadores. O Flamengo, após suas conquistas iniciais, ressurgiu com as vitórias na Libertadores de 2019 e 2022.

Internacional e Grêmio, ambos do Rio Grande do Sul, possuem seis troféus cada. O Grêmio se destacou pela Libertadores e Recopa, enquanto o Internacional triunfou na Libertadores e Mundial em 2006 e 2010.

O Palmeiras também deixa uma marca significativa com cinco títulos internacionais, incluindo as recentes Libertadores de 2020 e 2021 sob o comando de Abel Ferreira.

Cenário Atual do Futebol Brasileiro Internacionalmente

Os clubes brasileiros ainda são uma força nos torneios internacionais. Recentemente, o Atlético Mineiro, o Fluminense e o Botafogo subiram no ranking com valiosas conquistas como a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.

Equipes como Corinthians, Vasco, Athletico-PR e Fluminense continuam acumulando títulos, assegurando a presença brasileira no cenário internacional. A Copa Sul-Americana se destaca como uma competição importante para os clubes nacionais.

Futuro e Influência dos Clubes Brasileiros

O número impressionante de títulos conquistados pelos brasileiros ressalta a qualidade do futebol nacional e melhora sua reputação global. Existe um esforço constante para que os clubes atuais repliquem o sucesso das legendas passadas, promovendo investimentos em elencos e infraestrutura.

O sucesso futuro dependerá da habilidade em renovar talentos e gerir finanças para enfrentar clubes europeus. Contudo, a paixão dos torcedores e a rica tradição futebolística são elementos cruciais para o sucesso contínuo.