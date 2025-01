Santos vai assumir dívida com o Flamengo, e deve ter Thiago Maia como reforço

O jogador Thiago Maia, conhecido como uma das revelações do Santos, está prestes a retornar ao clube paulista. Aos 27 anos, Maia está envolvido em uma negociação complexa que inclui o Internacional e o Flamengo, indicando um movimento significativo em sua carreira esportiva.

Recentemente, o Santos encaminhou a contratação de Thiago Maia, que foi defensor das cores do Flamengo entre 2020 e o início de 2023, até ser transferido para o Internacional. Mesmo assim, o clube gaúcho não cumpriu os termos do acordo estabelecido para a compra do atleta, criando uma oportunidade para o Peixe.

Como o Santos Planejou a Retomada de Thiago Maia?

Para assegurar a volta do atleta, o Santos irá assumir a dívida do Internacional com o Flamengo. Este movimento não é simples, pois o Rubro-Negro exige garantias financeiras que assegurem a conclusão da operação. O acordo original, firmado em março de 2024, previa a venda de 50% dos direitos do volante por 4 milhões de euros, mas o Internacional falhou em honrar esta cifra.

O desenvolvimento deste negócio envolve uma complexa divisão dos direitos econômicos de Thiago Maia. A nova proposta deixa o Santos com 50% dos direitos, ao passo que o Flamengo retém 25% e o Lille, da França, permanece com os 25% restantes.

Qual é o Impacto desse Retorno no Elenco Santista?

O retorno de Thiago Maia pode trazer novas perspectivas ao time do Santos. O atleta, que assinou um contrato de quatro anos com o clube, retorna a uma casa familiar onde atuou de 2014 a 2017. Essa experiência prévia no Santos, aliada às conquistas recentes com o Flamengo, como a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, qualificam o meio-campista para desempenhar um papel essencial no time.

O retorno também representa uma oportunidade para Thiago Maia reavivar a ligação com uma torcida que sempre apreciou suas habilidades e comprometimento em campo. A torcida aguarda com expectativa que ele possa reviver seus melhores momentos vestindo a camisa do Santos.

O Que Está em Jogo Para Thiago Maia e o Santos?

Para Thiago Maia, voltar ao Santos é uma oportunidade de reconstruir sua carreira em um ambiente conhecido e acolhedor. Depois de uma passagem de altos e baixos pelo Flamengo e o Internacional, o jogador pode encontrar no Santos o espaço necessário para retomar seu melhor desempenho.

Para o Santos, a aquisição de Thiago Maia representa um investimento estratégico e um reforço significativo para o meio-campo. O clube espera que sua experiência internacional, inclusive sua passagem pela Europa, traga não apenas habilidades técnicas aprimoradas, mas também liderança e maturidade ao jovem elenco.

Assim, o retorno de Thiago Maia ao Santos não é apenas o resgate de um talento local, mas uma aposta no potencial futuro do jogador e na capacidade do clube em proporcionar um ambiente fértil para seu desenvolvimento máximo.