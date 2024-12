Róger Guedes não é unanimidade no Flamengo

O Flamengo, conhecido por sua tradição no futebol brasileiro, está passando por uma fase de renovação para as próximas temporadas. Entre as mudanças em discussão, está a substituição de Gabigol, com Róger Guedes surgindo como uma opção viável. No entanto, essa possibilidade ainda está em análise e não foi confirmada.

Com 28 anos, Róger Guedes joga atualmente pelo Al-Rayyan no Oriente Médio, onde alcançou um desempenho notável. Desde agosto do ano passado, ele marcou 34 gols e contribuiu com seis assistências em 46 jogos. Sua habilidade em campo é destacada não apenas pelos gols, mas também por sua capacidade de atuar em múltiplas posições, seja pelas laterais, como um meia-atacante ou na função de centroavante.

Por que Róger Guedes está em debate no Flamengo?

Embora Róger Guedes seja bem visto por parte da nova diretoria do Flamengo, liderada por Bap, a falta de consenso entre os dirigentes revela uma divergência sobre o perfil ideal para substituir Gabigol. O diretor de futebol recém-contratado, José Boto, e o treinador Filipe Luís também estão envolvidos na discussão, mas não consideram Guedes uma prioridade para a reformulação planejada.

Boto, que começará oficialmente suas atividades após o Natal, já vem realizando estudos e contatos preliminares para o planejamento do Flamengo em 2025. A possibilidade de contratar Róger Guedes ainda existe, mas a equipe técnica de Filipe Luís busca alguém que se encaixe melhor nas preferências táticas e na nova estratégia do time.

O que agrada o Flamengo em Róger Guedes?

Ainda que haja hesitação, as qualidades de Róger Guedes foram bem recebidas por parte da diretoria do Flamengo. Seja pela forma como ele se conduz dentro de campo ou por sua postura fora dele, há uma visão de que Guedes poderia ser um substituto adequado para Gabigol, desde que se alinha perfeitamente com a nova filosofia da equipe.

Formado nas categorias de base do Criciúma, Róger Guedes se destacou no Brasil ao jogar por clubes como Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians, e também teve passagem pelo Shandong Luneng na China. Sua carreira diversificada pode ser uma vantagem na busca do Flamengo por um novo ídolo.

O que futuro reserva para Róger Guedes no Flamengo?

Por enquanto, o futuro de Róger Guedes no Flamengo é incerto. A nova direção do clube, em conjunto com a comissão técnica, está analisando todas as alternativas antes de decidir pela contratação do atacante ou de outro jogador. Durante esse período de reestruturação, o Flamengo busca fortalecer-se tanto interna quanto externamente, sempre visando melhorar suas conquistas.

A decisão final levará em conta não só o desempenho em campo, mas também o potencial impacto do novo contratado na imagem e no projeto de crescimento do Flamengo no cenário do futebol nacional e internacional.