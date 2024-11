Ramón Díaz aponta Corinthians como ‘muito maior’ que o Vasco

Ramón Díaz, ex-centroavante argentino e atual treinador do Corinthians, construiu uma carreira impressionante no futebol internacional. Nascido em 29 de agosto de 1959, Díaz deixou sua marca tanto como jogador quanto como técnico em clubes na Itália, Arábia Saudita, Japão e outros lugares.

Atualmente, o Ramon Díaz é treinador do Corinthians, após uma passagem pelo Vasco da Gama. Em entrevista, o treinador apontou diferenças entre os clubes.

“Em nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que Vasco. Muito maior. Alguns por aí não vão gostar do que digo. Bom, a realidade é essa“, disse o técnico em entrevista para o GE.

A Carreira de Ramón Díaz como Jogador

Ramón Díaz iniciou sua trajetória no River Plate, na Argentina, atraindo rapidamente a atenção de clubes europeus. Na Série A italiana, atuou por Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter de Milão. No Mônaco, na França, conquistou a Copa do país em 1990/91. Também brilhou internacionalmente com a seleção argentina, participando da Copa do Mundo de 1982 e vencendo o Mundial Sub-20 em 1979.

De Jogador a Treinador de Sucesso

Após aposentar-se dos gramados, Ramón Díaz rapidamente sobressaiu como treinador. Comandou o River Plate em uma série de títulos, incluindo a Copa Libertadores de 1996. Treinou equipes na Argentina, México, Inglaterra, Paraguai e Oriente Médio, colecionando conquistas em campeonatos nacionais e internacionais, como o Campeonato Argentino e o Saudita.

O Impacto de Ramón Díaz no Corinthians

À frente do Corinthians, Díaz tem o desafio de reinstaurar o prestígio do clube no cenário nacional. Sob sua direção, o time busca não só se distanciar da zona de rebaixamento, como também se firmar como um dos principais concorrentes ao título do Brasileirão. Díaz enfatiza que clubes da magnitude do Corinthians devem sempre competir pelos troféus principais.

Como Díaz enfrenta a pressão no Futebol Brasileiro?

Com sua experiência global, Díaz reconhece as particularidades do futebol brasileiro. Ele encara a pressão dos torcedores e da mídia com foco nos objetivos. Para Díaz, o segredo do sucesso está na organização e no engajamento conjunto entre diretores, jogadores e comissão técnica. Essa abordagem pode ser o diferencial para que o Corinthians recupere sua posição de destaque no futebol brasileiro.

A jornada de Ramón Díaz no futebol é um testemunho de sua dedicação e paixão pelo esporte. Sua influência, especialmente no Corinthians, é uma história em desenvolvimento, prometendo mais conquistas e contribuições significativas ao futebol brasileiro e internacional.