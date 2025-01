Quem é Enzo Díaz, lateral-esquerdo que é alvo do São Paulo

O São Paulo está intensificando os esforços para reforçar a lateral-esquerda, um ponto de vulnerabilidade antigo na equipe. Enzo Díaz, atualmente no River Plate, é o escolhido pelo clube paulista para esta função. Após a saída de Welington para o Southampton, o Tricolor tem aumentado o ritmo das negociações visando à contratação do jogador argentino de 29 anos.

Publicidade

Enzo Díaz começou sua trajetória profissional no Agropecuario e construiu sua carreira em clubes argentinos. Ele se destacou no Talleres, onde sua performance consistente e habilidade ao longo de quatro temporadas chamou a atenção do River Plate, que o adquiriu em 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Diaz (@enzodiaz.15)

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem é Enzo Díaz?

Nascido na Argentina, Enzo Díaz começou a se destacar no futebol com a camisa do Talleres. Seu período no clube foi caracterizado por performances impressionantes, como em 2021, quando participou de 53 partidas, anotou cinco gols e ofereceu seis assistências. Em 2022, manteve o nível de atuação com 46 jogos, marcando duas vezes e contribuindo com duas assistências.

Enzo se transferiu para o River Plate em 2023, onde rapidamente se estabeleceu no time titular. Na sua temporada inaugural, ele participou de 42 jogos, marcou um gol e contribuiu com cinco assistências. Um bom início foi interrompido por uma lesão no final de 2024, que o afastou dos campos desde o confronto com o Instituto de Córdoba.

O Desempenho de Díaz no River Plate

Durante seu tempo no River Plate, Enzo Díaz se mostrou um jogador valioso em campo. Além de sua solidez em partidas, ele foi uma peça chave nas conquistas do clube em 2023, ajudando na vitória do Campeonato Argentino, da Supercopa da Argentina e do Troféu dos Campeões.

Publicidade

Em 2024, mesmo com uma temporada interrompida, Díaz participou de 35 partidas e fez duas assistências importantes. Contudo, sua lesão no final do ano limitou sua participação nos confrontos da equipe, afetando seu tempo como titular.

Preparação para Juntar-se ao São Paulo

O São Paulo está empenhado em fechar a contratação de Enzo Díaz antes da viagem da equipe para os Estados Unidos, agendada para o dia 8, como parte dos preparativos para a pré-temporada. O clube deseja contar com o jogador argentino para fortalecer o elenco durante um torneio amistoso.

A inclusão de Enzo Díaz antes do início do torneio é considerada essencial, pois o clube busca reforçar sua defesa. Com a superação de obstáculos contratuais e de saúde, espera-se que Enzo traga experiência e talento à defesa tricolor na próxima temporada.

Desafios e Expectativas

Para o São Paulo, a contratação de Enzo Díaz representa não apenas a reposição de um setor estratégico, mas também a adição de um jogador com experiência em conquistas e competições de alto nível. O plano é que, após sua recuperação, o atleta recupere seu desempenho anterior, beneficiando a defesa do time brasileiro.

As negociações prosseguem com a esperança de que Enzo retome sua forma de jogo eficazmente e contribua para as metas do São Paulo no próximo ano.