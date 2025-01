Por que o Santos desistiu de manter Otero no elenco?

O meia-atacante Rómulo Otero, destaque na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, não integrará o elenco do Santos na próxima temporada. A decisão foi anunciada por Pedro Martins, CEO do clube, durante uma coletiva na Vila Belmiro, explicando os motivos por trás desta escolha crucial.

O contrato de Otero com o Santos terminaria no final de 2024, e havia discussões para sua possível renovação. No entanto, a chegada do novo técnico, Pedro Caixinha, alterou o cenário. De acordo com Pedro Martins, o treinador português elaborou uma estratégia que não incluía Otero, o que influenciou na decisão do jogador de buscar novos caminhos.

Por que Otero deixou o Santos?

A mudança no comando técnico foi fundamental para a saída de Otero. Pedro Caixinha, recentemente nomeado treinador, apresentou prioridades que não abrangiam o venezuelano. Com uma proposta do Nacional do Uruguai em mãos e ciente das oportunidades limitadas sob Caixinha, Otero optou por aceitar o novo desafio e se transferir.

Pedro Martins confirmou que a decisão de não renovar já vinha sendo considerada antes da nova gestão. Diante da proposta uruguaia, Otero resolveu seguir adiante com sua carreira fora do Brasil.

Desempenho de Otero em 2024

Apesar de não continuar no clube, Otero teve um desempenho notável em 2024. Participando de 51 dos 54 jogos do Santos no ano, ele iniciou como titular em 36, marcou oito gols e fez cinco assistências, contribuindo significativamente para o retorno do time à Série A.

Valioso para a equipe, Otero ganhou a confiança dos torcedores, consolidando-se como um ícone na campanha da Série B que garantiu a volta do Santos à elite.

O próximo passo na carreira de Otero

Agora contratado pelo Nacional-URU, Otero busca continuar sua carreira em um novo cenário, visando ampliar seu sucesso profissional. A mudança para o futebol uruguaio representa uma nova etapa cheia de desafios e promessas. No Nacional, ele espera se firmar como um dos principais jogadores da equipe.

O impacto da saída de Otero no Santos

A decisão de não renovar com Otero é um movimento estratégico para o Santos, que visa adequar seu elenco à visão do técnico Pedro Caixinha. A saída de um jogador como Otero será sentida, mas abre espaço para novas contratações que se alinhem ao plano tático do novo treinador. O clube se concentra agora em reforçar o time para enfrentar os desafios de 2025 com competitividade e equilíbrio.