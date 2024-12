Paquetá quer voltar ao Brasil mesmo se for absolvido no caso de apostas

Lucas Paquetá, atualmente jogador do West Ham, expressou seu desejo de retornar ao futebol brasileiro o quanto antes. Apesar de enfrentar um julgamento por suspeita de manipulação de resultados na Inglaterra, ele permanece firme em sua vontade de reencontrar os gramados no Brasil, segundo o portal Goal. As especulações em torno de seu retorno ao Flamengo são fortes, já que o clube carioca é sua preferência.

Publicidade

Anteriormente, Paquetá esteve perto de um acordo com o Flamengo, mas a resistência do West Ham impediu sua saída. Agora, o clube inglês parece mais aberto à negociação, embora o custo da transferência ainda seja um desafio. Além do Flamengo, o Botafogo também demonstrou interesse, mas a inclinação do meia pelo Flamengo pode ser decisiva.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O Caso de Manipulação de Apostas

Paquetá enfrenta um processo judicial na Inglaterra, o que lança incertezas sobre seu futuro no esporte. Ele é acusado de manipular partidas forçando cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023 na Premier League. Caso condenado, ele pode enfrentar uma suspensão mínima de seis meses ou até ser banido do futebol profissional.

As investigações da Federação Inglesa de Futebol foram motivadas por um número elevado de apostas casadas em diferentes partidas, destacando um jogo específico entre o West Ham e o Aston Villa, onde Paquetá recebeu um cartão amarelo, um evento de grande interesse para os apostadores.

O Impacto do Julgamento

A audiência de Paquetá em março pode definir não só sua carreira, mas também suas opções de transferência. O West Ham continua apoiando o jogador, colaborando com as investigações, enquanto Paquetá sustenta sua inocência e mantém seu desejo de voltar ao futebol brasileiro.

Publicidade

O desenrolar desse caso pode influenciar negociações futuras com clubes brasileiros, especialmente o Flamengo, que acompanha de perto e pretende avançar nas conversas caso Paquetá seja liberado para transferências.

O Futuro de Paquetá no Futebol Brasileiro

Independentemente do julgamento, Paquetá continua sendo um nome desejado no Brasil, especialmente pelo Flamengo, onde ele é visto como uma adição valiosa à equipe. Com o interesse também de outros clubes como o Botafogo, o cenário é promissor para o jogador retornar ao cenário brasileiro, desde que consiga superar os desafios legais.

Por enquanto, é necessário aguardar a conclusão do processo judicial para que as negociações futuras sejam mais claras. Até lá, o mercado brasileiro seguirá acompanhando atentamente cada novo desenvolvimento.