Palmeiras arrecada quase 120 milhões com sócio-torcedor

No cenário do futebol brasileiro, os programas de sócio-torcedor são elementos cruciais para as finanças dos clubes. O Avanti, do Palmeiras, é um exemplo destacado, comemorando 15 anos de sucesso com quase 200 mil inscritos. Espera-se que o programa gere receitas recordes de R$ 70 milhões em 2024.

Desde sua criação em 2009, o Avanti se estabeleceu como uma das principais fontes de renda do Palmeiras, especialmente após a abertura do Allianz Parque em 2015. Esta parceria melhorou o acesso dos torcedores aos ingressos, impulsionando a adesão ao programa.

Como o Avanti Alimenta o Sucesso do Palmeiras?

A presidente Leila Pereira enfatiza o papel crítico do Avanti no sucesso esportivo do clube. O programa permite maior investimento no futebol, refletindo-se nas conquistas do time. Desde o Avanti, o Palmeiras conquistou 15 títulos, comprovando sua influência positiva na estrutura financeira e esportiva do clube.

Títulos importantes neste período incluem as Libertadores de 2020 e 2021, e os Campeonatos Brasileiros de 2016, 2018, 2022 e 2023. Esse sucesso acompanha o crescimento do Avanti e a consolidação do Allianz Parque como uma arena de destaque.

Crescimento do Avanti e o Lançamento do Palmeiras Pay

O Avanti experimentou um crescimento significativo nos últimos anos, acelerado pelo lançamento do Palmeiras Pay. Esta plataforma digital oferece benefícios aos sócios-torcedores e ajudou o programa a mais que dobrar o número de membros no último ano.

O Palmeiras Pay permite que membros usem o plano mais básico do Avanti gratuitamente, dependendo do cartão solicitado. Essa abordagem atraiu novos sócios e aumentou a lealdade dos já existentes.

Importância do Avanti nas Finanças do Palmeiras

Além dos recursos diretos, o Avanti tem impacto indireto nas finanças do clube. Junto à bilheteria, o programa deverá contribuir com cerca de R$ 120 milhões em 2024, representando cerca de 10% da receita projetada de R$ 1 bilhão.

Essa receita contínua permite que o Palmeiras invista não apenas em jogadores, mas também em infraestrutura e outros projetos. O Avanti é visto como um dos programas mais robustos do Brasil, de acordo com Reginaldo Diniz, CEO da Agência End to End.

O Futuro do Avanti

O Avanti continua a se fortalecer como uma ferramenta fundamental para o Palmeiras, com planos para mais inovações e produtos que aumentarão o engajamento dos torcedores. É um projeto que une os fãs ao clube e fortalece o Palmeiras de maneira sustentável.

As previsões são de um aumento na base de sócios e nas receitas, assegurando que o clube mantenha sua competitividade nacional e internacionalmente. Este caminho de crescimento posiciona o Avanti como um exemplo para outros clubes no Brasil e no mundo.