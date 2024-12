Os jogadores que menos atuaram no Corinthians em 2024

Na temporada de 2024, o Corinthians, um dos clubes mais icônicos do futebol brasileiro, teve uma trajetória marcada por um elenco repleto de jovens talentos e jogadores experientes. Entre os desafios enfrentados este ano, alguns jogadores não conseguiram tantas chances para se destacar em campo. Este artigo analisa os cinco atletas que tiveram o menor tempo de jogo ao longo do ano, considerando apenas aqueles que finalizaram a temporada no clube.

Quais jogadores tiveram menos minutos em campo?

Em um elenco altamente disputado, obter tempo de jogo pode ser complicado para aqueles que ainda buscam garantir sua vaga entre os titulares. No Corinthians, diversos fatores, como escolhas táticas e condições físicas, influenciaram nas oportunidades de alguns atletas.

A lista abaixo apresenta os cinco jogadores que registraram menos minutos jogados na temporada do Corinthians em 2024:

1. Diego Palacios

Diego Palacios, lateral-esquerdo, participou de apenas um jogo, contabilizando 45 minutos em campo. A intensa disputa por sua posição e as mudanças táticas do treinador limitaram suas oportunidades. Além disso, Palacios está retornando de uma lesão, que também contribuiu para seu restrito tempo de jogo.

2. Héctor Hernández

O atacante colombiano Héctor Hernández jogou em cinco partidas, somando 175 minutos. A concorrência acirrada no ataque corinthiano privou Hernández de mais oportunidades, já que outros atacantes conseguiram se destacar durante o ano.

3. Léo Mana

Léo Mana, um meia-atacante promissor, esteve em campo por 366 minutos em 12 jogos. Ainda em fase de desenvolvimento, Mana é visto como uma promessa pela comissão técnica, que tem dado passos cautelosos em seu crescimento na equipe principal.

4. Matheus Araújo

Também presente em 12 partidas, Matheus Araújo acumulou 373 minutos de jogo. Ele superou ligeiramente Léo Mana em tempo de jogo, mostrando a confiança que o técnico tem em suas habilidades. Araújo aguarda a sua chance de brilhar de forma consistente.

5. Giovane

Giovane participou de 21 jogos, somando 548 minutos em campo. Esse número, mais alto que os outros citados, indica sua importância estratégica em diversas partidas, mesmo não sendo titular regular. Sua versatilidade o torna uma peça valiosa no elenco.

O que determina o tempo de jogo de um jogador?

Diversos fatores influenciam a quantidade de minutos que um jogador joga. Entre eles estão as decisões táticas do técnico, lesões, competição por posições no time, e a adaptação às estratégias da equipe. Para jovens promessas, como os citados, paciência e desenvolvimento contínuo são cruciais para conquistar mais espaço no futuro.

Avaliando o final da temporada, o Corinthians poderá revisar suas estratégias e o desempenho dos jogadores, visando um melhor rendimento em campo e a integração eficiente dos novos talentos do plantel na próxima temporada.