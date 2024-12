Mundial de Clubes: Fluminense divulga informações sobre ingressos

O Fluminense, equipe emblemática do futebol brasileiro, divulgou os detalhes para a aquisição de ingressos do Mundial de Clubes de 2025, que acontecerá nos Estados Unidos. Os fãs do Tricolor poderão adquirir os bilhetes a partir de hoje, diretamente pela plataforma oficial da FIFA.

A comercialização para os associados do clube teve início nesta quinta-feira, ao meio-dia, e se estenderá até 23 de dezembro. Durante esse período, os sócios terão exclusividade na compra dos ingressos, bastando acessar o site oficial da FIFA e seguir o procedimento indicado para garanti-los.

Procedimento para Compra de Ingressos

Para adquirir os ingressos, os torcedores devem acessar a seção “Club Fans” no site da FIFA e selecionar o Fluminense. Ao realizar essa ação, serão direcionados a um portal exclusivo de ingressos do clube. É imprescindível ter em mãos o código enviado previamente por e-mail ao sócio registrado, necessário para acessar o sistema de venda.

Os preços dos ingressos variam de acordo com o jogo e o estádio. No Metlife Stadium, em Nova Jersey, as entradas para a partida inaugural contra o Borussia Dortmund custam de U$ 80 a U$ 116. Já para o confronto com o Hulsan da Coreia do Sul, no mesmo local, os preços sobem para entre U$ 98 e U$ 152.

Diretrizes para Aquisição

Para o duelo com o Mamelodi Sundowns no Hard Rock Stadium, em Miami, os preços são mais acessíveis, variando de U$ 54 a U$ 107. Cada sócio tem o direito de adquirir até quatro ingressos por jogo, apenas com cartões de crédito internacionais, o que demanda planejamento prévio por parte dos interessados.

Significado do Torneio para o Fluminense

A presença no Mundial de Clubes é um feito significativo para o Fluminense, que garantiu sua vaga na competição após sagrar-se campeão da Libertadores de 2023. Junto a outros clubes brasileiros como Flamengo, Botafogo e Palmeiras, o Tricolor Carioca espera representar dignamente o país nesse prestigiado torneio. A fase de grupos será realizada de 15 de junho a 13 de julho de 2025 e promete ser um evento inesquecível para clubes e torcedores.

Por fim, ao assegurar sua posição entre as potências do futebol global, o Fluminense eleva as expectativas para seu desempenho no campeonato. Para os torcedores, esta é uma chance imperdível de verem sua equipe competindo em uma arena internacional, guardando lembranças que perdurarão no tempo.