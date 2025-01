Morte de Zagallo completou um ano: relembre a carreira do ‘velho lobo’

Mário Jorge Lobo Zagallo, uma figura icônica no futebol mundial, faleceu há um ano, em 5 de janeiro de 2024. Este notável jogador e técnico foi o único a participar de quatro vitórias na Copa do Mundo de Futebol, demonstrando um compromisso inabalável com o futebol brasileiro. Desde suas origens em Alagoas até se tornar uma lenda nos campos, a trajetória de Zagallo é marcada por momentos inesquecíveis e conquistas extraordinárias.

Nascido em 9 de agosto de 1931, Zagallo mudou-se para o Rio de Janeiro ainda criança, onde descobriu sua paixão pelo futebol. Iniciou sua carreira profissional no América em 1948 e rapidamente se destacou, tornando-se peça essencial do Flamengo e, mais tarde, da Seleção Brasileira. Sua carreira como ponta-esquerda foi apenas o começo de uma jornada grandiosa.

Como Zagallo Transformou a Seleção Brasileira em Sinônimo de Vitória?

Dentre os feitos mais memoráveis de Zagallo estão suas participações vitoriosas nas Copas do Mundo de 1958 e 1962. Como jogador, ele não apenas ajudou o Brasil a conquistar seus primeiros títulos mundiais, mas também ganhou o apelido de “Formiguinha” por sua dedicação incansável. Sua maior característica era a habilidade de unir talentos para alcançar um objetivo comum, criando equipes quase invencíveis.

Ao assumir como técnico da Seleção Brasileira pouco antes da Copa de 1970, Zagallo reuniu uma equipe considerada por muitos como a melhor da história. A conquista do título mundial no México solidificou seu status como um dos maiores estrategistas do futebol. A parceria com Carlos Alberto Parreira, iniciada nessa Copa, ampliou seu legado no esporte.

Qual foi o Impacto de Zagallo Como Coordenador Técnico?

Além de suas façanhas como jogador e técnico, Zagallo teve um papel essencial como coordenador técnico em 1994, quando a Seleção Brasileira conquistou o tetracampeonato nos Estados Unidos. Esta função destacou sua habilidade de gerir talentos e implementar táticas que levaram a equipe ao topo do futebol mundial. Mesmo em 2006, esteve ao lado da equipe, que infelizmente não obteve o sucesso esperado na Alemanha.

Embora aposentado desde 2006, Zagallo manteve uma presença marcante no futebol, participando de palestras e eventos, sempre cultivando seu amor pelos gramados e pela camisa amarela, a Amarelinha. Sua sabedoria e experiência eram frequentemente requisitadas, evidenciando a relevância duradoura de sua presença no cenário esportivo.

Últimos Dias de Zagallo: Um Homem Que Nunca Abandonou Seu Amor Pelo Futebol

Zagallo enfrentou problemas de saúde nos últimos anos, mas nunca perdeu a paixão pela Seleção Brasileira. Seu falecimento em 2024 gerou grande comoção, resultando em homenagens no Museu da Seleção Brasileira, onde sua contribuição para a história do futebol foi celebrada com troféus e uma estátua em sua homenagem. O legado de Zagallo permanece indelével, inspirando novas gerações a perseguir a grandeza nos gramados.

Sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, Zagallo deixou uma marca eterna na cultura esportiva do Brasil. Suas conquistas como jogador, técnico e coordenador continuam a ressoar, lembrando a todos que a paixão pelo futebol transcende o tempo e vive através de figuras que moldaram sua história.