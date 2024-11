Mirassol x Chapecoense: horário, escalações e onde assistir

Neste domingo, 24, Mirassol e Chapecoense se enfrentarão na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida decisiva será realizada às 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, com as esperanças do Mirassol voltadas para uma possível promoção à Série A.

Publicidade

O Mirassol chega como vice-líder, precisando vencer para garantir sua ascensão à elite do futebol nacional. Já a Chapecoense, sem chances de rebaixamento ou promoção, ocupa uma posição mediana na tabela, sem a pressão de resultados.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Preparação do Mirassol para o Confronto Decisivo

O jogo contra a Chapecoense pode selar o futuro do Mirassol na competição. Ocupando uma posição de destaque, o time deve evitar qualquer deslize. Sob o comando do técnico Mozart, a equipe aposta em uma formação ofensiva, com Alex Muralha e Iury Castilho como peças-chave.

Para garantir o objetivo, além de vencer, o Mirassol torce por tropeços dos rivais diretos. Isso adiciona pressão aos jogadores e à comissão técnica, determinados a alcançar um desempenho exemplar.

Provável escalação do Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio, Zeca; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho; Iury Castilho, Dellatorre, Fernandinho.

Expectativas da Chapecoense para a Partida

Por sua vez, a Chapecoense, guiada por Gilmar dal Pozzo, joga sem preocupações imediatas. A equipe busca concluir a temporada de forma positiva, com Cavichioli e Giovanni Augusto entre os destaques.

Publicidade

Sem a pressão da tabela, os alviverdes podem experimentar novas táticas e jogadores, visando a próxima temporada. Essa abordagem pode surpreender e oferecer resistência ao Mirassol.

Provável escalação da Chapecoense: Cavichioli; Maílton, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Victor Caetano, Marlone e Rubens Tadeu; Giovanni Augusto, Marcelinho Junior e Mário Sérgio.

Como Acompanhar Mirassol x Chapecoense?

Os torcedores terão várias opções para assistir ao jogo, disponível no canal Premiere e na plataforma Globoplay.

A partida é aguardada com expectativa, com o Mirassol buscando a tão sonhada promoção, enquanto a Chapecoense foca em fechar bem a temporada. O resultado poderá influenciar o futuro de ambas as equipes.

Perspectivas para a Série B do Campeonato Brasileiro

Com o final da temporada se aproximando, a Série B tem sido palco de intensas disputas. Cada ponto se mostrou crucial. Para o Mirassol, a promoção à Série A seria o coroamento de um esforço contínuo.

Por outro lado, a Chapecoense usa este momento como preparação para uma equipe mais competitiva em 2025. Ambas continuarão sob os olhares de torcedores e analistas, atentos às possíveis mudanças no cenário do futebol brasileiro.