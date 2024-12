Milito tem o pior desempenho defensivo do Galo desde 2016

O fim da temporada de 2024 para o Atlético traz um misto de emoções, com destaque para as dificuldades defensivas. Sob a liderança de Gabriel Milito, o time passou por desafios significativos em competições como a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, além de buscar uma classificação no Campeonato Brasileiro.

Na recente final da Libertadores, o Atlético foi derrotado por 3 a 1 pelo Botafogo, mesmo tendo vantagem numérica. Situações semelhantes ocorreram na Copa do Brasil contra o Flamengo, e se refletiram em derrotas importantes no Campeonato Brasileiro, como nas partidas contra o Palmeiras e o Flamengo.

Números Defensivos do Atlético em 2024

Os números defensivos nesta temporada são foco de discussão. Sob o comando de Milito, o Atlético sofreu 75 gols em 61 jogos, resultando em uma média de 1,22 gols por jogo. Esta estatística se torna mais preocupante em comparação com seus antecessores, colocando Milito em uma situação desafiadora.

Dados recentes mostram que, dos últimos 16 técnicos do Atlético, somente Marcelo Oliveira teve uma média de gols sofridos maior que a de Milito, com 1,38 por partida. Vale destacar que Milito é um dos técnicos com mais jogos no comando do time, permitindo uma análise detalhada de seu desempenho defensivo.

Possibilidades de Melhora para Milito

Ainda há esperança para Milito reduzir a média de gols sofridos. Com os próximos jogos contra Vasco e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, há a oportunidade de melhorar suas estatísticas. Se o Atlético mantiver sua defesa sólida nessas partidas, a média pode cair para 1,19, representando uma leve melhora no desempenho geral.

Essa melhoria colocaria Milito em uma posição ligeiramente melhor do que Rodrigo Santana, que teve uma média de 1,21 em 2019, mantendo ainda uma certa distância das estatísticas de Marcelo Oliveira. Isso demandará ajustes táticos e uma defesa resiliente.

Comparação com a Carreira de Milito

Esta temporada é marcada de forma negativa na carreira de Gabriel Milito em termos defensivos. Apenas nas temporadas de 2017 e 2018, quando comandava o O’Higgins, suas equipes sofreram mais gols. Comparado a outras passagens como no Argentinos Juniors e Estudiantes, as médias foram consideravelmente melhores, destacando a complexidade da atual temporada.

Apesar disso, o histórico de Milito mostra que ele pode liderar equipes com defesa sólida. Há expectativa de que ele utilize essa experiência para introduzir melhorias no Atlético, ajustando seus esquemas e estratégias defensivas.