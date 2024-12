Matheus Cunha abre o jogo sobre renovação com o Flamengo

O jovem goleiro Matheus Cunha, que atualmente defende o Flamengo e possui contrato até 31 de dezembro de 2025, está à beira de sua última temporada com o time. Aos 21 anos, ele já conquistou a confiança da torcida com suas atuações seguras, mas agora busca clareza sobre seu futuro, em meio a interesse de clubes tanto no Brasil quanto no exterior.

Publicidade

Embora o Flamengo deseje extensão contratual com Matheus, há outras equipes monitorando sua situação. Ele reconhece a importância do clube carioca em sua carreira, mas está aberto a novas possibilidades para 2025, sempre pensando no melhor para seu desenvolvimento profissional.

“Teve uma procura do Flamengo pela renovação. Também teve procura de outros clubes, do Brasil e de fora. A gente está aberto a escutar. Lógico, tenho mais um ano de contrato com o Flamengo, sou atleta do Flamengo e sou muito grato a tudo que o Flamengo fez por mim. Se não fosse o Flamengo, não existiria o Matheus. Sou muito grato a isso. Tenho mais um ano de contrato, é entregar tudo nas mãos de Deus. Houve procura do Flamengo, procura de outros clubes, e vamos escutar e ver o que é melhor“

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Busca por Mais Tempo em Campo

Matheus deseja aumentar sua participação em jogos. Na temporada de 2024, ele jogou 12 partidas pelo Flamengo, mantendo o gol sem ser vazado em nove ocasiões, evidenciando seu talento. Atualmente, Matheus é reserva de Agustín Rossi, o titular do gol rubro-negro.

O aumento de tempo em campo é uma prioridade para ele e será determinante em sua escolha de renovar ou não com o Flamengo. Matheus, ao lado de seus familiares e agentes, analisará propostas futuras para garantir uma evolução contínua em sua carreira.

Publicidade

“O Matheus de hoje quer jogar e realizar o sonho dele, quer jogar e o que for melhor para ele. Vamos ver o que vai chegar, as propostas, se concretizarem, quais vão ser, e tomar a melhor decisão possível. Isso é junto dos meus empresários, da minha família, e decidir o melhor. Mas o Matheus hoje quer jogar, quer ter mais minutos e realizar o sonho dele“

Ambição Europeia: Sonho com a Champions League

Matheus Cunha, em seus planos, sonha em atuar em clubes europeus e disputar uma Champions League. Apesar das sondagens do Nottingham Forest, da Inglaterra, as negociações não se concretizaram, mas o desejo de competir na Europa permanece.

Embora esteja satisfeito no Flamengo, ele considera a possibilidade de explorar novos desafios e experiências no futebol europeu, motivado pelo desejo de alcançar a elite do esporte.

“O sonho de todo menino acho que é disputar uma Champions League, ser campeão de Champions, se tiver oportunidade. Mas isso depende muito. Sou muito feliz aqui no Flamengo, não tenho nada a reclamar. Se não fosse o Flamengo, como eu disse, não existiria o Matheus. Vou tomar a melhor decisão possível para o meu futuro“

Planejamento de Futuro de Matheus Cunha

A reestruturação do departamento de futebol do Flamengo pode influenciar as decisões de Matheus sobre uma possível renovação. Enquanto seu contrato vai até 2025, ele analisa cada passo com cuidado, considerando o que será mais vantajoso para seu crescimento como jogador.

Expectativas para o Ano de 2025

O ano de 2025 será decisivo na trajetória de Matheus Cunha. Ele está analisando suas escolhas e os desafios com maturidade e estratégia, ponderando a possibilidade de estender seu vínculo com o Flamengo ou de explorar novas oportunidades.

Com foco em aprendizado e progresso, Matheus pretende traçar uma carreira ascendente, seja nos campos brasileiros ou nos estádios europeus, sempre buscando solidificar seu desempenho e alcançar suas ambições profissionais.