Maradona e mais: os craques que ficaram no ‘quase’ para times brasileiros

No cenário do futebol, rumores e especulações sobre transferências de jogadores são frequentes. No Brasil, o interesse por astros internacionais sempre gera expectativa entre os torcedores. Ao longo dos anos, vários jogadores de destaque foram associados a clubes brasileiros, mas por diversas razões, essas contratações não se concretizaram. Este artigo destaca algumas dessas histórias de negociações que poderiam ter transformado o futebol no Brasil.

Publicidade

Com a globalização do futebol, o Brasil tornou-se um destino desejado por muitos jogadores devido à sua rica tradição futebolística. Apesar de muitos talentos brasileiros migrarem para os clubes europeus, o país nunca perdeu o desejo de ver estrelas internacionais brilharem em seus campos. Vamos revisar algumas das transferências mais famosas que, infelizmente, nunca aconteceram.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O Que Impediu Cruyff e Maradona de Jogarem no Brasil?

Nos anos 70, o icônico Johan Cruyff quase firmou contrato com o Fluminense. Durante uma visita ao Brasil em 1976, esperava-se que sua estadia resultasse em um acordo. No entanto, Cruyff permaneceu na Espanha, frustrando as esperanças de vê-lo no Tricolor Carioca. No caso de Maradona, ele foi cogitado pelo Palmeiras em 1992 e pelo Santos em 1995, mas obstáculos financeiros barraram qualquer progresso nas negociações.

As Possibilidades Perdidas com Riquelme, Figo e Del Piero

Nos anos 2000, houve muita especulação. Riquelme foi relacionado a vários times brasileiros, como Palmeiras e Flamengo, mas nunca veio. Em 2005, o português Luís Figo foi cogitado pelo São Paulo após deixar o Real Madrid, mas as negociações não avançaram devido à cautela das partes. Alessandro Del Piero chegou a ser um alvo do Flamengo, mas escolheu atuar no futebol australiano.

Negociações Recentes

Nos anos mais recentes, jogadores como Yaya Touré e Balotelli estiveram próximos de atuar no Brasil. O Botafogo quase fechou com Touré em 2020, mas um acordo anterior com outro clube esfriou a transação. Balotelli foi associado ao Vasco da Gama, mas a transferência não se concretizou. Em 2023, rumores de Griezmann no Grêmio surgiram como uma substituição possível para Luis Suárez, mas o francês negou o interesse.

Publicidade

Além deles, o goleiro italiano Buffon teria sido procurado pelo Fluminense em 2019.

A Fascinação do Brasil por Ícones do Futebol

O fascínio dos clubes brasileiros por grandes astros como Didier Drogba e Cristiano Ronaldo não resultou em contratações, mas mostra o empenho contínuo das equipes em trazer estrelas de renome mundial. Em 2017, o Corinthians tentou contratar Drogba, mas sem sucesso. Do mesmo modo, o clube paulista acabou não contratando Cristiano Ronaldo antes de sua ida para o Al Nassr. Embora essas tentativas tenham falhado, elas mantêm vivo o sonho de ver ícones internacionais encantando os fãs brasileiros.

Perspectivas de Futuro

Apesar de muitas dessas transferências não terem se realizado, o interesse dos times brasileiros por astros internacionais permanece. A chegada desses jogadores não só eleva o prestígio do campeonato, como também aumenta o nível de competitividade, atraindo mais investidores e torcedores. À medida que o mercado de futebol global continua a evoluir, novas oportunidades surgirão, mantendo a esperança de que o Brasil, lar de lendas do futebol, possa receber também estrelas mundiais em seus estádios.