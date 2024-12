Luiz Henrique é eleito a melhor contratação de 2024, veja lista

O mercado de transferências de 2024 no futebol brasileiro foi marcado por importantes aquisições na Série A, em enquete realizada pelo GE. Entre os reforços, Luiz Henrique se destacou, sendo eleito pela torcida como a melhor contratação da temporada.

O Botafogo adquiriu Luiz Henrique por R$ 106 milhões, que temporariamente se tornou a contratação mais cara do futebol nacional. Ele se sobressaiu não apenas pelo investimento, mas por seu desempenho em campo, marcando gols cruciais e impulsionando o time em competições importantes.

Luiz Henrique (Botafogo): 1.107 votos – 21,06% Garro (Corinthians): 1.005 votos – 19,12% Alerrandro (Vitória): 666 votos – 12,67% Memphis Depay (Corinthians): 538 votos – 10,23% Everton Ribeiro (Bahia): 380 votos – 7,23% Savarino (Botafogo): 334 – 6,35% Alexander Barboza (Botafogo): 270 votos – 5,14% Thiago Almada (Botafogo): 147 votos – 2,80% Braithwaite (Grêmio): 141 votos – 2,68% Hugo Souza (Corinthians): 124 votos – 2,36% Léo Ortiz (Flamengo): 109 votos – 2,07% Wesley (Internacional): 93 votos – 1,77% Bernabei (Internacional): 84 votos – 1,60% Matheus Henrique (Grêmio): 72 votos – 1,37% Luciano Rodríguez (Bahia): 58 votos – 1,10% Gregore (Botafogo): 47 votos – 0,89% Deyverson (Atlético-MG): 41 votos – 0,78% Bolasie (Criciúma): 24 votos – 046% Moisés (Fortaleza): 17 votos – 0,32%

A Ascensão de Luiz Henrique no Botafogo

Desde sua chegada, Luiz Henrique rapidamente se adaptou, exibindo habilidades no ataque. Na temporada, ele marcou 12 gols e foi peça-chave em momentos decisivos, como na final da Libertadores, onde foi essencial ao sofrer um pênalti decisivo para a vitória.

Além dos gols, Luiz Henrique contribuiu com seis assistências, sendo vital no ataque do Botafogo. Ele recebeu 1.107 votos como o melhor reforço da Série A, liderando com 21% dos votos.

Outros Destaques Segundo a Torcida

Além de Luiz Henrique, a enquete destacou outros talentos. Garro, do Corinthians, e Alerrandro, artilheiro do Vitória, também brilharam em suas temporadas.

Alerrandro se destacou como artilheiro do Campeonato Brasileiro, dividindo o título com Yuri Alberto, e garantiu 666 votos, ficando em terceiro lugar na pesquisa.

Jogadores Notáveis

A pesquisa destacou vários atletas influentes em seus clubes. Memphis Depay, Everton Ribeiro, e Savarino foram alguns dos que se destacaram por suas atuações.

Esses jogadores contribuíram significativamente para o sucesso de suas equipes, mostrando a importância de reforços estratégicos na Série A.

Perspectivas das Contratações na Série A

Com a crescente competitividade no futebol brasileiro, as contratações milionárias continuam a moldar o cenário esportivo. Essa tendência sugere um aumento nos investimentos para garantir resultados imediatos.

Com o sucesso de jogadores como Luiz Henrique, mais talentos internacionais podem escolher o Brasil, enriquecendo a Série A e atraindo ainda mais atenção para o campeonato.