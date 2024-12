Grêmio lida com questões financeiras para tentar se reforçar

O Grêmio está planejando uma reestruturação significativa no elenco para a próxima temporada com o objetivo de se manter competitivo no cenário do futebol brasileiro. A direção do clube, sob o comando de Gustavo Quinteros, pretende incorporar entre cinco e seis novos jogadores que possam disputar vagas no time titular. Contudo, o investimento será feito com cautela, visto que a condição financeira atual do clube ainda exige responsabilidade e criatividade na alocação de recursos.

Em uma entrevista recente, o presidente Alberto Guerra discutiu a situação financeira do Grêmio. Ele reconheceu que, como muitas outras equipes associativas, o clube não possui o apoio de um mecenas, o que significa que frequentemente precisa gastar mais do que o ideal para manter a competitividade. Essa realidade impõe que o clube busque novas receitas para viabilizar os gastos com reforços.

Quais são as Áreas Prioritárias para Reforços?

O Grêmio já mapeou as principais necessidades do elenco e iniciou negociações para contratar reforços. A defesa é uma prioridade, onde o clube pretende trazer de um a dois zagueiros e também fortalecer as laterais. Marlon, do Cruzeiro, e João Lucas, que jogou pelo Juventude em 2024 e pertence ao Santos, estão entre os principais alvos para as posições laterais.

No meio-campo, o nome de Viniciu Zanocelo foi sondado. O jogador, que pertence ao Santos e está emprestado ao Estoril, desperta interesse, mas seu vínculo com o clube português pode ser um empecilho, já que há uma intenção de renovar o empréstimo até o meio de 2025.

Como o Clube Planeja Aumentar os Investimentos?

O presidente Guerra mencionou que o Grêmio tem um orçamento reservado para novos reforços em 2025, mas isso pode aumentar com a obtenção de novas receitas. A estratégia de vender jogadores é uma das alternativas consideradas para equilibrar as finanças. O clube está apostando na chegada de novos recursos para intensificar os esforços nas contratações.

Qual o Impacto da Chegada de Gustavo Quinteros?

A contratação do técnico Gustavo Quinteros foi alinhada com o planejamento de reforços do Grêmio. Ele é esperado em Porto Alegre nos próximos dias para iniciar o trabalho com a comissão técnica e oficializar detalhes das possíveis contratações. O retorno dos jogadores ao time está agendado para o dia 8 de janeiro, o que deve acelerar as negociações em andamento.

Com uma abordagem criteriosa e planejada, o Grêmio busca assegurar que seus investimentos em novos jogadores sejam efetivos e contribuam para fortalecer o time em competições futuras. A chegada de Quinteros traz uma nova perspectiva ao time, e suas decisões podem ser cruciais para o sucesso do planejamento traçado para a próxima temporada.