Goiás x Novorizontino: horário, escalações e onde assistir

Goiás e Novorizontino entram em campo neste domingo pela rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, às 18h30 no Estádio Hailé Pinheiro, apresenta perspectivas distintas: o Goiás busca honrar seus torcedores no encerramento da temporada, enquanto o Novorizontino almeja um marco histórico com sua primeira ascensão à Série A.

Para o Goiás, o confronto serve como fechamento de um ciclo, já que não possui chances de promoção. Este jogo também marca o adeus do técnico Vagner Mancini, que tentará levar sua equipe a um desfecho satisfatório diante da torcida local.

O Novorizontino, por sua vez, encara o duelo com a possibilidade real de subir para a elite do futebol nacional. Uma vitória é crucial para assegurar a vaga sem depender de outros resultados, mas um empate força a torcida para que Sport ou Ceará tropecem em suas partidas.

Situação Atual do Goiás

Sem estar na disputa pela Série A, o Goiás busca fechar a temporada de forma digna. A provável formação tem Tadeu no gol, Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Sander na defesa. O meio de campo contará com Marcão, Rafael Gava e Juninho, enquanto Ian Luccas, Paulo Baya e Breno Herculano formam o trio de ataque.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Rafael Gava, Juninho e Ian Luccas; Paulo Baya e Breno Herculano.

O Caminho do Novorizontino para a Série A

O Novorizontino entra em campo com esperança e estratégia. A equipe pretende confirmar sua promoção com uma vitória, buscando um resultado positivo por meio de uma formação que inclui Jordi no gol, e defesa com Luisão, Rafael Donato e Patrick. O meio de campo será composto por Rodrigo Soares, Geovane, Eduardo e Marlon, com Waguininho, Pablo Dyego e Neto Pessôa no comando do ataque.

Provável escalação do Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Geovane, Eduardo, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego e Neto Pessôa.

Onde Acompanhar Goiás x Novorizontino?

Os apaixonados por futebol podem assistir ao confronto pela TV por assinatura nos canais Premiere e Sportv, com alternativos via streaming no Canal Goat e Globoplay. Para quem deseja atualizações ao vivo, a PLACAR fornecerá informações em tempo real sobre tudo o que acontece nesse emocionante duelo.