Galoppo, do São Paulo, é disputado por Santos e River Plate

Giuliano Galoppo, meio-campista do São Paulo, despertou o interesse de dois grandes clubes: River Plate, da Argentina, e Santos, do Brasil. As conversas envolvendo o jogador estão em evidência, especialmente após ele ter se lesionado no final da última temporada. O São Paulo está aberto a uma possível saída, desde que as condições atendam às expectativas da diretoria.

Com um contrato vigente até junho de 2027 com o Tricolor, Galoppo tem aparecido nas discussões sobre transferências mesmo com poucas oportunidades em 2024. Nenhuma oferta oficial foi apresentada até agora, mas a possibilidade de incluir o lateral Enzo Díaz nas tratativas pode influenciar um possível acordo com o River Plate.

Interesse do River Plate em Galoppo

Segundo o jornalista Germán García Grova, o River Plate está interessado em Galoppo pelas qualidades que ele pode adicionar ao time argentino. O meio-campista oferece versatilidade e potencial de crescimento, aspectos que atraem técnicos em busca de renovar e fortalecer o meio de campo do clube. A inclusão de Enzo Díaz na negociação pode aumentar o interesse do São Paulo na proposta.

Situação Contratual de Galoppo no São Paulo

Galoppo tem contrato com o São Paulo até 2027, mas o clube está disposto a liberá-lo por empréstimo. A proposta de empréstimo envolve uma cláusula de compra obrigatória, acionada se o jogador participar de um número mínimo de jogos com ao menos 45 minutos por partida. O São Paulo busca assim assegurar um retorno financeiro com a possível transferência do atleta.

Relutância de Galoppo em Mudar-se

Galoppo recentemente rejeitou uma proposta do Rosario Central, mostrando resistência a mudanças rápidas. Contudo, uma oferta formal e atrativa do River Plate poderia interessá-lo, dado o prestígio do clube na América do Sul. No caso do Santos, o sucesso da abordagem dependerá das condições financeiras e do potencial de crescimento profissional na proposta.

Perspectivas Futuras de Galoppo

O futuro de Galoppo é incerto, com as negociações com o River Plate e o Santos em andamento. Durante esta pausa de temporada, sua recuperação de uma cirurgia no joelho será um fator importante. A decisão sobre o próximo passo na carreira caberá principalmente ao jogador, que considerará suas aspirações e o potencial das propostas recebidas. Os próximos meses podem ser decisivos para definir a caminhada de Galoppo no futebol sul-americano.