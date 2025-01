Gabriel Menino, agora no Atlético, possui recorde histórico no Palmeiras

Gabriel Menino começou sua trajetória futebolística no Guarani, antes de ser incorporado à equipe sub-17 do Palmeiras em 2017. Destacando-se por sua versatilidade em diversas posições, logo emergiu como um dos jogadores mais promissores do clube paulista. Sob a liderança de Abel Ferreira, Menino foi peça fundamental nas conquistas do Palmeiras, deixando uma marca significativa ao longo dos anos.

Publicidade

Durante seu período no Palmeiras, Menino disputou 245 partidas, marcou 18 gols e deu 17 assistências. Seu sólido desempenho garantiu convocações para a Seleção Brasileira, tanto nas categorias de base quanto na equipe principal em 2020, quando foi chamado por Tite para atuar como lateral-direito.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quais foram os principais títulos de Gabriel Menino no Palmeiras?

Menino conquistou 10 títulos importantes enquanto esteve no Palmeiras, tornando-se um dos jogadores oriundos das categorias de base com mais conquistas no clube. Seus principais feitos incluem quatro Campeonatos Paulistas, duas Copas Libertadores, uma Copa do Brasil, dois Campeonatos Brasileiros e uma Supercopa do Brasil. Com este histórico, Menino é o quarto jogador com mais títulos na história do clube entre os atletas formados na base.

Qual foi o papel de Gabriel Menino nas finais disputadas pelo Palmeiras?

Nas partidas decisivas, Gabriel Menino tem uma notável eficiência, sendo o “Cria da Academia” com o maior número de gols em finais do clube. Ele balançou as redes cinco vezes em decisões: uma vez na Copa do Brasil de 2020, duas vezes na Supercopa do Brasil de 2023 e duas vezes no Campeonato Paulista de 2023. Estas contribuições destacam sua habilidade em atuar sob pressão e sua importância nas vitórias do Palmeiras em momentos críticos.

O que levou à saída de Gabriel Menino do Palmeiras em 2025?

Em 2025, Gabriel Menino foi transferido para o Atlético como parte de um acordo envolvendo a troca por Paulinho. O Palmeiras pagou 18 milhões de euros, além de ceder Menino e o jovem volante Patrick Silva ao Atlético. A intensa concorrência por vagas no meio-campo do Palmeiras, com jogadores como Aníbal Moreno, Zé Rafael e Richard Ríos, fez com que Menino passasse boa parte de 2024 no banco de reservas.

Publicidade

Que expectativas rodeiam a chegada de Gabriel Menino ao Atlético?

No Atlético, Menino busca retomar o nível de atuação que lhe rendeu convocação para a Seleção Brasileira. Em Belo Horizonte, ele enfrentará um meio-campo competitivo, com jogadores como Otávio, Paulo Vitor, Fausto Vera, Alan Franco e Patrick Silva. Entretanto, sua chegada é vista com otimismo, pois oferece ao Atlético um atleta jovem e experimentado, capaz de adicionar qualidade e versatilidade à equipe.

Gabriel Menino chega ao Atlético com a meta de reafirmar seu talento e conquistar novos títulos, continuando uma carreira que já demonstrou grande potencial tanto a nível nacional quanto internacional.